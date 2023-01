Η μικτή Νασρ/Αλ Χιλάλ αναμετρήθηκε κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν σε φιλικό παιχνίδι στη Σαουδική Αραβία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέσι έκαναν χειραψία, ενώ στη συνέχεια αγκαλιάστηκαν πριν από την έναρξη του φιλικού.

Ronaldo with Messi 🤝 pic.twitter.com/XMDviw8F05

Αμφότεροι οι σούπερ σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ικανοποίησαν όσους παρακολουθούν τον αγώνα, μιας και τόσο ο Λιονέλ Μέσι, όσο και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σκόραραν από το πρώτο ημίχρονο του αγώνα.

Ο Αργεντινός ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ με άψογο πλασέ από φοβερή ασίστ του Νεϊμάρ, ενώ ο Πορτογάλος “απάντησε” με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Οι δυο τους είχαν και χειραψία πάντως πριν τη σέντρα του αγώνα, καθώς οι σχέσεις τους παραμένουν εξαιρετικές.

It’s so easy for them #Messi𓃵 pic.twitter.com/UEuRT2koI8

