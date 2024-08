Σπουδαία ανακάλυψη: Νέο ελαστικό υλικό φέρνει επανάσταση στις θεραπείες στα γόνατα

Ένα νέο βιοενεργό υλικό που αναγέννησε με επιτυχία υψηλής ποιότητας χόνδρους στα γόνατα ζώων ανέπτυξαν επιστήμονες του Πανεπιστημίου Northwestern στις ΗΠΑ. Η έρευνα δημοσιεύεται στο περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences».

Αν και μοιάζει με… ελαστική γλίτσα, το υλικό είναι στην πραγματικότητα ένα πολύπλοκο δίκτυο μοριακών συστατικών, τα οποία συνεργάζονται για να μιμηθούν το φυσικό περιβάλλον του χόνδρου στο σώμα.

Αποτελείται από ένα βιοενεργό πεπτίδιο που συνδέεται με μια απαραίτητη πρωτεΐνη για την ανάπτυξη και τη διατήρηση του χόνδρου, τον μετασχηματιστικό αυξητικό παράγοντα βήτα-1, και από τροποποιημένο υαλουρονικό οξύ, που υπάρχει στον χόνδρο και στο αρθρικό υγρό που λιπαίνει τις αρθρώσεις.

Το νέο βιοϋλικό όπως φαίνεται στο μικροσκόπιο. Οι νανοΐνες είναι ροζ και το υαλουρονικό οξύ φαίνεται με μοβ χρώμα. Samuel I. Stupp/Northwestern University/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι ερευνητές εφάρμοσαν το υλικό σε κατεστραμμένο χόνδρο στις αρθρώσεις των γονάτων προβάτων. Όπως και στους ανθρώπους, ο χόνδρος των προβάτων είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναγεννηθεί, ενώ επίσης τα γόνατα των προβάτων και των ανθρώπων έχουν ομοιότητες ως προς το βάρος που φέρουν, το μέγεθος και τα μηχανικά φορτία.

Μέσα σε έξι μήνες οι ερευνητές παρατήρησαν ενδείξεις ενισχυμένης αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέου χόνδρου που περιείχε τα φυσικά βιοπολυμερή (κολλαγόνο και πρωτεογλυκάνες), τα οποία επιτρέπουν την ανώδυνη μηχανική ελαστικότητα των αρθρώσεων.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι με περισσότερη έρευνα το νέο υλικό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον αντί για τις εγχειρήσεις πλήρους αντικατάστασης του γόνατος, καθώς και για τη θεραπεία εκφυλιστικών ασθενειών, όπως η οστεοαρθρίτιδα, και την αποκατάσταση τραυματισμών που σχετίζονται με τον αθλητισμό.