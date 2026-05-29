Στα Χανιά αποφασίζει για τον γραμματέα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Για τη μεθεπόμενη Τετάρτη, 10 Ιουνίου, φαίνεται ότι πηγαίνει η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα εκλέξει το νέο Γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος εν όψει της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH.

Αρχικώς, η συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί για τα μέσα της προσεχούς εβδομάδας, ωστόσο το βεβαρημένο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη φαίνεται ότι καθυστερεί για λίγες ημέρες τη συγκεκριμένη απόφαση. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο πρωθυπουργός θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις κατά την ολιγοήμερη απόδραση του στα Χανιά το τριήμερο.

Έμπειρος κομματικός παράγοντας πληροφορεί τη στήλη ότι τις τελευταίες ώρες φαίνεται να κερδίζει έδαφος το σενάριο ο νέος Γραμματέας να είναι βουλευτής και όχι εξωκοινοβουλευτικός. Σε περίπτωση, που επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη τάση, επικρατέστερος φαντάζει ο βουλευτής Άρτας, Γιώργος Στύλιος.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν ακουστεί τα ονόματα του Γιάννη Παππά, αλλά και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη. Αντιθέτως, εάν ο πρωθυπουργός κινηθεί στη λογική του εξωκοινοβουλευτικού τότε στα υπ όψιν υπάρχει πάντα ο εκτελών σήμερα χρέη Γραμματέα, Στέλιος Κονταδάκης, αλλά και ένα αριστίνδην μέλος της Πολιτικής Επιτροπής.