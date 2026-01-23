Στα Ιωάννινα το πρώτο προσυνέδριο της ΝΔ

Το επόμενο Σάββατο, 31 Ιανουαρίου διοργανώνεται στα Γιάννενα το πρώτο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εν όψει του εκλογικού Συνεδρίου το τριήμερο 15 – 17 Μαίου στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης.

Θέμα του πρώτου προσυνεδρίου θα είναι η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία, η Παιδεία και η Έρευνα. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας , στόχος είναι να καλυφθούν όλες οι Περιφέρειες της χώρας και να πραγματοποιείται ένα Προσυνέδριο ανά μήνα έως το Μάιο. Συγκεκριμένα, στην Πειραιώς σκοπεύουν να κάνουν προσυνέδρια στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο και πιθανώς τη Ρόδο.

Επίσης, στο κυβερνών κόμμα σχεδιάζουν να κόψουν την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του Οργανωτικού στις 16 Φεβρουαρίου παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα δώσει τον τόνο μέσω παρέμβασης του.