«Τερματίσαμε το trend»: Βίντεο με τον (σκιέρ) Μητσοτάκη να... παρουσιάζει ένα νέο καφέ στα Καλάβρυτα

Πρωταγωνιστής σ' ένα βίντεο διαφορετικό από τα άλλα έγινε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ως γνωστόν βρίσκεται στα Καλάβρυτα για μια μίνι... χειμερινή εξόρμηση.

Ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκης, σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram το kalavritaskiresort, βρίσκεται χαλαρός ανάμεσα στους θαμώνες ενός νέου καφέ στη Στύγα το οποίο και... παρουσιάζει ο ίδιος.

«Μού ζήτησαν να παρουσιάσω το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας στα Καλάβρυτα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης και με κίνηση του χεριού του δείχνει τον υπόλοιπο χώρο του καταστήματος στον οποίο βρίσκονται αρκετοί εκδρομείς. Μάλιστα ο πρωθυπουργός ενημερώνει τους επίδοξους επισκέπτες ότι το καφέ διαθέτει και σόμπα, κάνοντας την χαρακτηριστική κίνηση με τον αντίχειρά του.

Στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων

Ο πρωθυπουργός κάτω από άκρα μυστικότητα και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πραγματοποίησε το πρωί του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου επίσκεψη και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων.

Με διακριτική παρουσία και ολιγομελή συνοδεία ασφαλείας, έφτασε στον χώρο λίγο μετά τις 9:00 το πρωί, χωρίς τυμπανοκρουσίες και χωρίς να έχει προηγηθεί καμία επίσημη ενημέρωση.

Λίγο πριν την άφιξή του, είχε ενημερωθεί ο διευθυντής του Χιονοδρομικού Κέντρου, κ. Αλέξης Άγριος, ο οποίος και τον υποδέχθηκε. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός κινήθηκε απολύτως αντισυμβατικά για τα δεδομένα του αξιώματός του: αγόρασε μόνος του το εισιτήριο, σήκωσε τα χιονοπέδιλα στον ώμο και στάθηκε υπομονετικά στην ουρά των αναβατήρων, όπως κάθε απλός επισκέπτης.

Photo: kalavrytanews

Σύμφωνα με το kalavrytanews, η παρουσία του δεν άργησε να γίνει αντιληπτή. Επισκέπτες και εργαζόμενοι τον αναγνώρισαν, με αρκετούς να τον χαιρετούν έκπληκτοι και άλλους να ανταλλάσσουν λίγα λόγια μαζί του, σε χαλαρό και ανεπιτήδευτο κλίμα. Η εικόνα αυτή, μακριά από τα αυστηρά πρωτόκολλα και τις κλειστές συσκέψεις, σχολιάστηκε θετικά από όσους βρέθηκαν στο Χιονοδρομικό εκείνη την ώρα.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβηκε στις πίστες, χρησιμοποιώντας τους νέους, υπερσύγχρονους αναβατήρες του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, επιβεβαιώνοντας στην πράξη την αναβάθμιση των υποδομών. Η επίσκεψή του θα είναι ολιγόωρη και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αναχωρήσει νωρίς για την Αθήνα.