Πρωθυπουργός σε… mode σκι: Ο Μητσοτάκης στην ουρά του αναβατήρα στα Καλάβρυτα

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στα Καλάβρυτα και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, κάτω από άκρα μυστικότητα και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πραγματοποίησε το πρωί του Σαββάτου (24/1) ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης .

Με διακριτική παρουσία και ολιγομελή συνοδεία ασφαλείας, έφτασε στον χώρο λίγο μετά τις 9:00 το πρωί, χωρίς τυμπανοκρουσίες και χωρίς να έχει προηγηθεί καμία επίσημη ενημέρωση.

Λίγο πριν την άφιξή του, είχε ενημερωθεί ο διευθυντής του Χιονοδρομικού Κέντρου, κ. Αλέξης Άγριος, ο οποίος και τον υποδέχθηκε. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός κινήθηκε απολύτως αντισυμβατικά για τα δεδομένα του αξιώματός του: αγόρασε μόνος του το εισιτήριο, σήκωσε τα χιονοπέδιλα στον ώμο και στάθηκε υπομονετικά στην ουρά των αναβατήρων, όπως κάθε απλός επισκέπτης.

Photo: kalavrytanews

Σύμφωνα με το kalavrytanewsη παρουσία του δεν άργησε να γίνει αντιληπτή. Επισκέπτες και εργαζόμενοι τον αναγνώρισαν, με αρκετούς να τον χαιρετούν έκπληκτοι και άλλους να ανταλλάσσουν λίγα λόγια μαζί του, σε χαλαρό και ανεπιτήδευτο κλίμα. Η εικόνα αυτή, μακριά από τα αυστηρά πρωτόκολλα και τις κλειστές συσκέψεις, σχολιάστηκε θετικά από όσους βρέθηκαν στο Χιονοδρομικό εκείνη την ώρα.



Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβηκε στις πίστες, χρησιμοποιώντας τους νέους, υπερσύγχρονους αναβατήρες του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, επιβεβαιώνοντας στην πράξη την αναβάθμιση των υποδομών. Η επίσκεψή του θα είναι ολιγόωρη και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αναχωρήσει νωρίς για την Αθήνα.

Photo: kalavrytanews

Μια κίνηση χαμηλών τόνων, με καθαρά ανθρώπινο αποτύπωμα, που έδωσε μια διαφορετική εικόνα της πολιτικής εξουσίας, πιο κοντά στην καθημερινότητα και λιγότερο στο πρωθυπουργικό πρωτόκολλο.