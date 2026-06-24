Στα νότια της Β' Αθηνών ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Νότιος τομέας της Β 'Αθηνών, η πολυπληθέστερη εκλογική περιφέρεια της χώρας, φαίνεται πως θα είναι ο επόμενος σταθμός των εξορμήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, ο πρωθυπουργός πρόκειται μεθαύριο Παρασκευή να επισκεφθεί τη Νέα Σμύρνη, καθώς βρίσκεται στην αρχή μιας μακράς και ιδιαιτέρως απαιτητικής προεκλογικής περιόδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιλογή της κάθε εξόρμησης του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν γίνεται τυχαία, αντιθέτως, αρμόδια στελέχη τονίζουν ότι έρχεται να «κουμπώσει» με συγκεκριμένες ανάγκες, που αναδεικνύονται μέσα από τη μελέτη των ευρημάτων των focus groups.

Σε αυτό το πλαίσιο ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να…μοιράσει το χρόνο των περιοδειών του ανάμεσα στα μεγάλα αστικά κέντρα και την περιφέρεια. Εξάλλου, σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές καταγράφονται και οι μεγαλύτερες απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία, κάτι, τάση, που οι «γαλάζιοι» επιτελείς θα επιχειρήσουν να ανατρέψουν στους εναπομείναντες έως τις εκλογές μήνες.

Μάλιστα, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι ο βασικός πυλώνας του προεκλογικού προγράμματος είναι η γρήγορη ανάπτυξη, αλλά και η γρήγορη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Εξάλλου, τα ίδια πρόσωπα σημειώνουν ότι το κοινωνικό πρόγραμμα, που διαμορφώνει το κυβερνών κόμμα στηρίζεται σε 4 άξονες, δηλαδή τη στήριξη της οικογένειας, την κοινωνική στέγη, τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.