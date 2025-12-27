Σταματάκης: Πιθανή χιονόπτωση στην Πάρνηθα το Σάββατο - «Η θερμοκρασία θα πέσει κοντά στο μηδέν»

Τσουχτερό κρύο, δυνατοί άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας θα είναι το σκηνικό του καιρού από τις επόμενες ημέρες σε όλη τη χώρα με ορισμένες περιοχές να ντύνονται στα λευκά.

Την πρώτη χιονόπτωση όμως φαίνεται πως θα υποδεχτεί και η Αττική σύμφωνα με την πρόβλεψη του ιδιοκτήτη του Forecast Weather, Γιάννη Σταματάκη, ο οποίος δεν απέκλεισε οι πρώτες νιφάδες να κάνουν την εμφάνισή τους από το βράδυ του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε πως ο καιρός θα είναι κρύος το Σάββατο ενώ υπάρχει πιθανότητα να χιονίσει στις κορυφές της Πάρνηθας, όπου η θερμοκρασία θα πέσει κοντά στο μηδέν.

Όσον αφορά την ψυχρή εισβολή δήλωσε ότι διαφαίνεται ένα κύμα ψύχους που αναμένεται από την Κυριακή να επηρεάσει τα Βαλκάνια: «Δεν ξέρουμε εάν θα επηρεάσει τη χώρα μας και θα φέρει χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά».

Η πρόγνωση του καιρού σύμφωνα με την ΕΜΥ

Ο καιρός την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

Στα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες τοπικές νεφώσεις που από το απόγευμα στην Κρήτη και τις Σποράδες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Στο βορειοανατολικά από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα νότια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 14 με 16, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

Λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν τοπικά στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο με σποραδικές βροχές κυρίως στα νότια όπου ενδέχεται να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια και ανατολικά πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την παραμονή Πρωτοχρονιάς (31 Δεκεμβρίου)

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια όπου θα σημειωθούν σποραδικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά.