Σταμάτης Γονίδης: Με είδε η 5χρονη κόρη μου να μαλώνω με τη μαμά της και της είπα «κάνω πλάκα»

Με εξομολογητική διάθεση ο Σταμάτης Γονίδης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα και αναφέρθηκε στην σχέση με τα παιδιά του και όχι μόνο. «Τσακώνομαι μία φορά τα πέντε χρόνια, αλλά γκρεμίζω το σπίτι. Και εύχομαι να μη συμβαίνει αυτό, γιατί τώρα η κόρη μου είναι ένα παιδί που μεγαλώνει με πολλή αγάπη. Η κόρη μου είναι πέντε. Και δεν θέλω ας πούμε να με δει να μαλώνω με τη μαμά της. Μια φορά που φώναξα, λέω «παίζω θέατρο, κάνω πλάκα» εξήγησε.

Και σε άλλο σημείο της συνέντευξης ανέφερε: «Κάποτε μ’ είχε στεναχωρήσει η μεγάλη μου κόρη και δεν μου μίλαγε για αρκετό καιρό. Όταν μου ξαναμίλησε, ενώ εγώ το κρατούσα, έκατσα και σκέφτηκα: ''Εδώ ο Θεός με συγχωρεί τόσες βλακείες που έχω κάνει, δεν θα συγχωρέσω κι εγώ το παιδί μου;'' Πρέπει να έχω καλό παράδειγμα''. Και μετά είδα την αγάπη μέσα απ’ το παιδί μου και έκλαψα κρυφά μόνος μου. Την είδα να νοιάζεται για μένα, που είχα χτυπήσει κι ήμουν στο κρεβάτι και να σηκώνεται να έρχεται να κοιτάζει αν είμαι καλά. Λέω κοίταξε, ''έδωσες αγάπη και την παίρνεις πίσω''».