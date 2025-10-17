Standard & Poor's: Επιβεβαίωσε τη βαθμίδα «ΒΒΒ» για το αξιόχρεο της Ελλάδας - Σταθερές οι προοπτικές

Την επενδυτική βαθμίδα «ΒΒΒ» επιβεβαίωσε για το αξιόχρεο της ελληνικής οικονομίας ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s, με έκθεση που δημοσιεύτηκε το βράδυ της Παρασκευής (17/10).

Στην έκθεση του οίκου αξιολόγησης, σημειώνεται πως η Ελλάδα από το 2023 πετυχαίνει μεγάλο αριθμό πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων, με μέσο όρο 3,4% του ΑΕΠ. Για το 2025 προβλέπει δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συνολικού πλεονάσματος, εξέλιξη που θα επιτρέψει στη χώρα να μειώσει το καθαρό δημόσιο χρέος σε απόλυτο μέγεθος για δεύτερη φορά στη σειρά. Συνθήκη ιδιαίτερα σπάνιες για τις αναπτυγμένες οικονομίες.

Επιπλέον, ο οίκος προβλέπει ότι η κυβέρνηση θα καταγράψει συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα το 2025, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, γεγονός που την καθιστά μία από τις λίγες ανεπτυγμένες χώρες που μειώνουν το δημόσιο χρέος τους σε απόλυτους όρους, για δεύτερη συνεχή χρονιά.

«Παρότι οι εξωτερικές ανισορροπίες της Ελλάδας είναι υψηλές, θεωρούμε ότι η συμμετοχή της στη ζώνη του ευρώ και η συμμόρφωσή της με τις δημοσιονομικές συνθήκες της ΕΕ παρέχουν προστασία έναντι του κινδύνου ενός σοκ στο ισοζύγιο πληρωμών. Οι οικονομικές προοπτικές της χώρας είναι ισχυρές, ενισχυμένες από επενδυτικά προγράμματα και την ισχυρή ζήτηση στον τομέα του τουρισμού», υπογραμμίζεται από την Stnandard Poor's.

Μάλιστα, την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι μεταρρυθμίσεις, η έκθεση επισημαίνει πως:

Η ανάπτυξη θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,2% την περίοδο 2025-2026, τροφοδοτούμενη από τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση, και ότι στη συνέχεια η οικονομική επέκταση θα αρχίσει να υποχωρεί καθώς το RRF αρχίζει να μειώνεται.

Οι σημαντικές οικονομικές και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις έχουν καταστήσει την οικονομική πορεία πιο βιώσιμη, αλλά τα σημεία συμφόρησης σε τομείς όπως η δικαιοσύνη εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση.

Οι δημογραφικές πιέσεις επηρεάζουν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και ως εκ τούτου θα συνεχίσουν να καταλαμβάνουν σημαντικό χώρο πολιτικής.

Πλέον, η επόμενη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου από τη Fitch Ratings.