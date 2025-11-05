Star Automotive Ελλάς & ΣΑΕΚ Όμηρος: Η νέα εποχή στην τεχνική κατάρτιση

Η Star Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε., η οποία εκπροσωπεί τη Mercedes‑Benz, τη smart, τη Fuso και τα λεωφορεία Setra στην Ελλάδα, ενώνει τις δυνάμεις της με τον ΟΜΗΡΟ (Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Ελλάδας) και παρουσιάζουν το νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μηχανοτρονικής: "Mercedes‑Benz Mechatronic Technicians".

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Star Automotive Ελλάς και στοχεύει στη δημιουργία εξειδικευμένων επαγγελματιών υψηλής τεχνολογικής κατάρτισης, ικανών να ανταποκριθούν στις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας της Αυτοκίνησης - Ηλεκτροκίνησης - Βαρέων Οχημάτων, η οποία παρουσιάζει τεράστια ανάπτυξη και δυναμική τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Ετήσιο πρόγραμμα για αποφοίτους Μηχανοτρονικής με τον τίτλο "Mercedes‑Benz Mechatronic Technicians".

• Εκπαιδευτικά σεμινάρια για νεοεισερχόμενους σπουδαστές Μηχανοτρονικής.

• Πρόσβαση σε εκπαιδευτικά οχήματα.

• Υλικό εκπαίδευσης: κινητήρες, εξαρτήματα, τεχνικά εγχειρίδια της Mercedes-Benz.

• Εκπαιδευτικές επισκέψεις στις εγκαταστάσεις συνεργείων της Star Automotive Ελλάς.

• Σεμινάρια & πρακτική εκπαίδευση βασισμένα στη φιλοσοφία και τα πρότυπα του Δικτύου της Star Automotive Ελλάς.

Στόχος της συνεργασίας είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής εμπειρίας των σπουδαστών του τομέα Τεχνικών Επαγγελμάτων στην ειδικότητα Τεχνικός Μηχανοτρονικής Οχημάτων.

Παράλληλα, μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης Εργασίας, η Star Automotive Ελλάς θα προσφέρει στους αποφοίτους ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και επαγγελματικής απασχόλησης, συμμετέχοντας στον θεσμό των Ημερών Καριέρας, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε σπουδαστή να περάσει από συνέντευξη και να ενταχθεί στην ομάδα της εταιρείας.