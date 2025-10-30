Η Mercedes-Benz Vans επανεφευρίσκει το επαγγελματικό όχημα

Με αφορμή την επέτειο «130 χρόνια Μεταφορές», η Mercedes-Benz Vans δημιουργεί έναν συναρπαστικό παραλληλισμό ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον: με την παρουσίαση του παλαιότερου διατηρημένου σε λειτουργική κατάσταση οχήματος διανομών – ενός Benz “Kombinations-Lieferwagen” – δίπλα σε ένα σύγχρονο eSprinter, ο εφευρέτης του Van ανατρέχει στη μοναδική του ιστορία επιτυχίας που ξεκίνησε το 1896.

Μια ιστορία γεμάτη μεταφορικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη. Τα Van της Mercedes-Benz υπήρξαν ανέκαθεν αξιόπιστα και στιβαρά επαγγελματικά εργαλεία – και αυτό θα παραμείνει αναλλοίωτο και στο μέλλον. Η εταιρεία το υπογραμμίζει με την αποκάλυψη του “THE BOuLDER” – ενός εντυπωσιακού και εκφραστικού γλυπτού με όψη πέτρας. Το έργο προσφέρει μια πρώτη ματιά στο πώς η Mercedes-Benz επανεφευρίσκει το Van, διατηρώντας τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της μάρκας: ανθεκτικότητα, αξιοπιστία, ευελιξία και διάρκεια. Το γλυπτό – μήκους 6,5 μέτρων, ύψους 2,75 μέτρων και πλάτους 2,5 μέτρων – συνδυάζει με εντυπωσιακό τρόπο την τέχνη και τη δεξιοτεχνία, προσφέροντας μια πρώτη ματιά στην επόμενη γενιά του Sprinter. Σκαλισμένο σε ένα συμπαγές κομμάτι υλικού, αποκαλύπτει σταδιακά τις πρώτες γραμμές και τις λεπτομέρειες της σχεδίασης του μελλοντικού μοντέλου, προϊδεάζοντας για ένα μοναδικό εξωτερικό design που ανταποκρίνεται στη μεγάλη ποικιλία αναγκών και απαιτήσεων των πελατών. Παράλληλα, δίνει μια αίσθηση των διαστάσεων του επόμενου επαγγελματικού Van της Mercedes-Benz.

«Ως εφευρέτες του ελαφρού επαγγελματικού οχήματος, θέτουμε εδώ και σχεδόν 130 χρόνια όλη μας την τεχνογνωσία και εμπειρία στην υπηρεσία των πελατών μας. » δήλωσε ο Thomas Klein, Επικεφαλής Mercedes-Benz Vans

«Η επόμενη γενιά των Van της Mercedes-Benz θα δώσει έμφαση στα καινοτόμα συστήματα κίνησης, στη συνδεσιμότητα και στις προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες. Η λειτουργικότητα και οι ανάγκες των πελατών βρίσκονται στο επίκεντρο της εξέλιξής μας. Προσαρμόσαμε το λειτουργικό μας σύστημα, το Mercedes-Benz Operating System, ειδικά για επαγγελματική χρήση και, με αυτό, θα επανακαθορίσουμε εκ νέου την κατηγορία των Van.» συμπλήρωσε ο Andreas Zygan, Επικεφαλής Ανάπτυξης Mercedes-Benz Vans

Όχημα διανομών Benz του 1899 – Το παλαιότερο λειτουργικό μεταφορικό όχημα Mercedes στον κόσμο

Η ιστορία επιτυχίας της Mercedes-Benz Vans ξεκίνησε με την Benz & Cie. το 1896, όταν ο Carl Benz επινόησε το μηχανοκίνητο όχημα διανομών. Ανέπτυξε δύο εκδόσεις για να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών του: το Benz delivery Van, μια «άμαξα με κλειστό αμάξωμα» βασισμένη στο Benz Victoria, και το Benz combinations delivery Van, μια «μικρή άμαξα με αποσπώμενο αμάξωμα» βασισμένη στο μικρότερο και ελαφρύτερο Benz Velociped. Χάρη στο αποσπώμενο αμάξωμά του, το όχημα μπορούσε πολύ εύκολα να μετατραπεί σε διθέσιο επιβατικό, γεγονός που το καθιστούσε ιδιαίτερα ευέλικτο. Ουσιαστικά πρόκειται για το πρώτο πολυμορφικό όχημα στην ιστορία.

Και τα δύο μοντέλα κινούνταν από έναν μονοκύλινδρο τετράχρονο κινητήρα τοποθετημένο πίσω, με χωρητικότητα 2,7 λίτρων για το delivery Van και 1,0 λίτρου για το combinations delivery vehicle. Το ωφέλιμο φορτίο των 300 κιλών (πλέον του οδηγού) επαρκούσε για τις μεταφορές εντός πόλης, ενώ η ισχύς 2,75 έως 6 ίππων εξασφάλιζε τελική ταχύτητα 15–20 km/h με πλήρες φορτίο. Τα νέα αυτά οχήματα ήταν επομένως ταχύτερα από τις ιππήλατες άμαξες και μπορούσαν να μεταφέρουν τρεις φορές περισσότερο φορτίο. Έτσι δημιουργήθηκε μια εντελώς νέα αγορά στην πρώιμη τότε φάση της εποχής του αυτοκινήτου, και ο Carl Benz αποδείχθηκε για άλλη μια φορά οραματιστής εφευρέτης. Η εταιρεία με έδρα το Mannheim παρέδωσε το πρώτο όχημα διανομών στις 5 Δεκεμβρίου 1896 στο πολυκατάστημα Du Bon Marché στο Παρίσι, στην τιμή των 4.500 μάρκων.

Σήμερα, το παλαιότερο διατηρημένο και απολύτως λειτουργικό μεταφορικό όχημα είναι ένα Benz Combinations Delivery Vehicle του 1899, που ανήκει στη συλλογή Mercedes-Benz Classic. Για την επετειακή χρονιά «130 χρόνια Μεταφορές» αναπαλαιώθηκε με απόλυτη προσοχή: το πλαίσιο ανακατασκευάστηκε πιστά και το αμάξωμα αναδημιουργήθηκε με ιστορική ακρίβεια. Το συγκεκριμένο όχημα κατασκευάστηκε κατόπιν άδειας στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Hewetson’s Ltd., επίσημο αντιπρόσωπο της Benz στη χώρα.

Γνωστό ως το «ιδανικό Van», απέδιδε 3 ίππους και μετέφερε ωφέλιμο φορτίο περίπου 100 κιλών συν τον οδηγό, ενώ οι μεταγενέστερες εκδόσεις απέδιδαν 3,5 ίππους και μπορούσαν να μεταφέρουν έως 250 κιλά.

30 χρόνια Mercedes-Benz Sprinter – ο συνεργάτης που κινεί τον κόσμο

Περίπου 100 χρόνια μετά την εφεύρεση του οχήματος διανομών, η Mercedes-Benz Vans έφερε νέα επανάσταση στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα με το Sprinter το 1995. Με αυτόν τον τρόπο, η Mercedes-Benz γέφυρωσε το χάσμα ανάμεσα στα επιβατικά αυτοκίνητα και τα φορτηγά, δίνοντας το όνομά της σε μια ολόκληρη κατηγορία οχημάτων.

Μέχρι σήμερα, το Sprinter χαίρει ιδιαίτερου σεβασμού για την εξαιρετική του ευελιξία και αξιοπιστία, το υψηλό επίπεδο άνεσης και τη συμπεριφορά στον δρόμο που θυμίζει επιβατικό. Μέσα σε τρεις δεκαετίες, έχουν παραχθεί πάνω από πέντε εκατομμύρια Sprinter, σε αμέτρητες εκδόσεις και διαμορφώσεις για διαφορετικές χρήσεις, σχεδόν για κάθε ανάγκη της καθημερινότητας: βρίσκεται εκεί όταν σώζονται ζωές και γεννιούνται παιδιά, όταν παραδίδονται δέματα ή τρόφιμα, όταν χτίζονται σπίτια και ανακαινίζονται μπάνια, όταν μεταφέρονται VIP ή όταν ξεκινούν ταξίδια και περιπέτειες.

Το Sprinter παραμένει ο αξιόπιστος συνεργάτης για πλήθος επαγγελματικών κλάδων παγκοσμίως. Το 2024, το 77 % των πελατών στην Ευρώπη επέλεξε και πάλι ένα Sprinter – μια εντυπωσιακή αναλογία επαναγοράς που αποδεικνύει τη δημοφιλία αυτού του εμβληματικού μοντέλου.

Το Sprinter του μέλλοντος – ακόμη πιο ευέλικτο, αποδοτικό και ευφυές

Η εισαγωγή της νέας αρχιτεκτονικής VAN σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας εποχής για ακόμη πιο αποδοτικά, ευφυή και ευέλικτα Van. Η επόμενη γενιά οχημάτων δεν θα συνεχίσει απλώς την επιτυχημένη πορεία του Sprinter, αλλά θα καθορίσει εκ νέου την κατηγορία των Van του μέλλοντος.

Mercedes Sprinter 1ης γενιάς (T1N)

Η νέα αρχιτεκτονική θα αποτελέσει τη βάση όλων των νέων μεσαίων και μεγάλων Van της Mercedes-Benz. Επιτρέπει σαφή διαφοροποίηση μεταξύ των πολυτελών εκδόσεων για μεταφορά επιβατών (VLE και VLS) και των επαγγελματικών εκδόσεων της premium κατηγορίας. Από το 2026, θα λανσαριστούν οι πλήρως ηλεκτρικές εκδόσεις της Van Electric Architecture (VAN.EA) , με το μοντέλο VLE να κάνει την αρχή. Θα ακολουθήσουν οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις των ελαφρών επαγγελματικών, ενώ με τη δεύτερη αρχιτεκτονική, την Van Combustion Architecture (VAN.CA), η Mercedes-Benz θα συνεχίσει να προσφέρει σύγχρονα Van με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Οι επαγγελματικές εκδόσεις των Van αναπτύχθηκαν σε στενή συνεργασία με πελάτες από διαφορετικούς κλάδους και είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στη νέα σχεδίαση, την οποία υποδηλώνει ήδη το γλυπτό “THE BOuLDER”.

Mercedes Sprinter 2ης γενιάς (NCV3)

Επιπλέον, το μελλοντικό Sprinter θα διατίθεται σε πολλές διαφορετικές εκδόσεις συστημάτων κίνησης, μήκους, μεταξονίου και μικτού βάρους οχήματος, ώστε να προσαρμόζεται σε ειδικές επαγγελματικές διαμορφώσεις και μετασκευές – από υπηρεσίες ταχυμεταφορών και ψυγεία, μέχρι κινητά συνεργεία, ασθενοφόρα, οχήματα διάσωσης, ανοικτές καρότσες για εργοτάξια, μεταφορά ατόμων με κινητικές δυσκολίες και οχήματα αναψυχής (Camper Vans).

Στόχος είναι η όσο δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών των πελατών και η ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Mercedes-Benz στην αγορά των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.

Oι ενημερώσεις over-the-air διατηρούν τις λειτουργίες του αυτοκινήτου ενήμερες για χρόνια

Η επόμενη γενιά Van θέτει νέα πρότυπα συνδεσιμότητας και λογισμικού, λειτουργώντας εξ ολοκλήρου με το Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), το οποίο καθιστά αυτά τα Van τα πιο “έξυπνα” Mercedes-Benz όλων των εποχών. Η ενσωμάτωση της αρχιτεκτονικής “chip-to-cloud” στο όχημα επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο όλων των λειτουργιών – από το infotainment και την άνεση έως τη φόρτιση – προσφέροντας ανεπανάληπτη εμπειρία οδήγησης και ευφυή αλληλεπίδραση ανάμεσα στο όχημα και τον οδηγό.

Εσωτερικό από το Sprinter 4x4 του 2025 (VS30)

Οι πελάτες επωφελούνται από τις προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και τις ψηφιακές υπηρεσίες που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, όπως το Mercedes-Benz Van Uptime Monitor ή η πλοήγηση Large Vehicle Navigation, που καθιστούν τη χρήση και τη συντήρηση του Van ακόμη πιο αποδοτική. Χάρη στο MB.OS με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης, κάθε Van εξοπλίζεται με υπολογιστές υψηλής απόδοσης συνδεδεμένους με το Mercedes-Benz Intelligent Cloud. Αυτό επιτρέπει ασύρματες ενημερώσεις (over-the-air) για ολόκληρο το λογισμικό του οχήματος – συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Έτσι, κάθε Van παραμένει τεχνολογικά ενήμερο για πολλά χρόνια, όπως ακριβώς ένα smartphone που ανανεώνεται τακτικά με νέες εφαρμογές και λειτουργίες.

Η ανοιχτή έκδοση του Sprinter (μοντέλο 2025 VS30)

Το MB.OS προσφέρει μέγιστη ευελιξία για την απρόσκοπτη ενσωμάτωση εφαρμογών από εξωτερικούς παρόχους. Έτσι, οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις δικές τους εφαρμογές και εργαλεία, για τη διαχείριση των στόλων τους ή την πλοήγηση απευθείας από την οθόνη του οχήματος, διατηρώντας το γνώριμο και premium περιβάλλον χρήσης της Mercedes-Benz.