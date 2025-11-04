ΣτΕ: Αποζημιώσεις 5.000 ευρώ στους κατοίκους για τo ξενοδοχείο στους πρόποδες της Ακρόπολης

Έξι χρόνια μετά την απόφαση που έκρινε αυθαίρετους τους επιπλέον ορόφους του ξενοδοχείου Coco-Mat Athens BC στο Κουκάκι, το ΣτΕ - Συμβούλιο της Επικρατείας επανέρχεται, επιβάλλοντας χρηματική αποζημίωση 5.000 ευρώ στους κατοίκους που κατήγγειλαν τη μη συμμόρφωση της Διοίκησης.

Με το 11/2025 Πρακτικό του Τριμελούς Συμβουλίου (Πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, Εισηγητής: Χρ. Παπανικολάου), το ΣτΕ διαπιστώνει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση της απόφασης 2102/2019 της Ολομέλειας, η οποία είχε επιβάλει την κατεδάφιση των παράνομων ορόφων του ξενοδοχείου που «κόβει» τη θέα προς την Ακρόπολη.

Χρόνια καθυστέρησης και νέα προθεσμία

Όπως προκύπτει από το Πρακτικό, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής καθυστέρησε χαρακτηριστικά να προχωρήσει τις διαδικασίες, επικαλούμενη χρηματοδοτικά εμπόδια. Μόλις πρόσφατα προκήρυξε διαγωνισμό για τη μελέτη κατεδάφισης του αυθαίρετου τμήματος, ενώ το ΣτΕ τονίζει ότι οφείλει πλέον να ολοκληρώσει άμεσα τη διαδικασία, να υπογράψει σύμβαση με τον ανάδοχο και να διασφαλίσει την εκτέλεση της απόφασης χωρίς άλλες αναβολές.

Ευθύνη και έλεγχος

Το Ανώτατο Δικαστήριο ξεκαθαρίζει ότι η εφαρμογή των πράξεων συμμόρφωσης μπορεί να ελεγχθεί και από άλλες αρχές, διοικητικές ή αστυνομικές, όχι όμως στο πλαίσιο της ίδιας της διαδικασίας συμμόρφωσης, εκτός αν αποδειχθεί παρατεταμένη αδράνεια της Διοίκησης.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία συμμόρφωσης ξεκίνησε ήδη από τον Οκτώβριο του 2021, αλλά ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, γεγονός που, σύμφωνα με το ΣτΕ, αναιρεί το ωφέλιμο αποτέλεσμα της προηγούμενης απόφασης και δικαιολογεί την επιβολή αποζημίωσης.

«Καμπανάκι» για την προστασία της Ακρόπολης

Με σαφή αναφορά στο διακύβευμα της υπόθεσης, το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι το ζητούμενο είναι η προστασία του σημαντικότερου μνημείου της κλασικής αρχαιότητας. Το ΣτΕ στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα για την ανάγκη σεβασμού των δικαστικών αποφάσεων, αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλείται από την ολιγωρία της Διοίκησης.



Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς το Δικαστήριο επιφυλάχθηκε να επανεξετάσει την πρόοδο των ενεργειών κατεδάφισης σε επόμενη συνεδρίαση.