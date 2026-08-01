Το πιο όμορφο κεφάλαιο της ζωής τους μόλις ξεκίνησε. Ο Στέφανος Καπίνο και η Μιρκέτα Βιδάλη κρατούν πλέον στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί, ζώντας στιγμές που θα θυμούνται για πάντα.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η Μιρκέτα Βιδάλη μέσα από μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας εικόνες από το πρώτο εικοσιτετράωρο στο μαιευτήριο.

«Η μέρα δεν εξελίχθηκε όπως την είχαμε φανταστεί»

Η νέα μητέρα περιέγραψε με ειλικρίνεια την εμπειρία της γέννας, αποκαλύπτοντας πως ο τοκετός δεν κύλησε όπως είχαν σχεδιάσει.

«Και κάπως έτσι γίναμε γονείς. Το πρώτο μας εικοσιτετράωρο σε μερικές εικόνες γεμάτες εξάντληση, αγάπη και ανθρώπους που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Η μέρα δεν εξελίχθηκε όπως την είχαμε φανταστεί. Όμως αυτό που κρατάω από αυτή την εμπειρία είναι ότι, όπως και στη ζωή, έτσι και στη γέννα, κάποια πράγματα δεν πάνε όπως τα έχεις σχεδιάσει. Και τελικά αυτό που κάνει τη διαφορά είναι οι άνθρωποι που έχεις δίπλα σου.»

Οι άνθρωποι που στάθηκαν στο πλευρό της

Η Μιρκέτα Βιδάλη ευχαρίστησε δημόσια τον γυναικολόγο και τη μαία της για τη στήριξη που της προσέφεραν, ενώ ξεχωριστή αναφορά έκανε και στον Στέφανο Καπίνο, ο οποίος ήταν συνεχώς δίπλα της σε αυτή τη σημαντική στιγμή.

Η ανάρτησή της ολοκληρώθηκε με μια φράση που αποτυπώνει τα συναισθήματα του ζευγαριού:

«Και κάπως έτσι ξεκίνησε το πιο όμορφο κεφάλαιο της ζωής μας.»

Μια νέα αρχή για την οικογένεια

Η γέννηση του πρώτου τους παιδιού έρχεται λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, την οποία το ζευγάρι είχε μοιραστεί με χιούμορ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Μιρκέτα Βιδάλη δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο της μόδας και έχει γίνει ευρύτερα γνωστή και μέσα από τη συμμετοχή της στο «Dragons’ Den Greece»

Για τον 32χρονο τερματοφύλακα, η νέα αυτή σελίδα συμπίπτει και με μια σημαντική αλλαγή στην επαγγελματική του πορεία, καθώς πρόσφατα ξεκίνησε την καριέρα του στην ΑΕΛ Λεμεσού, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2028 μετά τη διετή παρουσία του στη Βίντερτουρ της Ελβετίας.