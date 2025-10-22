Στέφανος Κορκολής: «Όταν πήγα για χημειοθεραπεία είδα καταστάσεις χειρότερες από τη δική μου»

Ο Στέφανος Κορκολής μίλησε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» για τη μάχη που δίνει τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο. «Κάποτε λέγανε η κακιά αρρώστια. Καρκίνος είναι. Είναι μία αρρώστια, δυστυχώς υπάρχει και δυστυχώς επιδεινώνεται η κατάσταση. Βλέπουμε πάρα πολλά κρούσματα, αλλά η επιστήμη προχωρά. Η πρόληψη σώζει».

«Ευχαρίστησα τον Θεό»

Ο Κορκολής εκμυστηρεύτηκε και το πώς ένιωσε όταν έγινε η διάγνωση και έμαθε πως πάσχει από καρκίνο. «Το πρώτο άκουσμα ήταν σοκ, αλλά ξέρεις τι γίνεται; Όταν πήγα για την πρώτη μου χημειοθεραπεία και είδα καταστάσεις πολύ χειρότερη από τη δική μου, είπα κάτσε στ’ αυγά σου, μια χαρά είσαι. Ευχαρίστησα τον Θεό».

«Ήμουν μανιώδης καπνιστής»

Ο συνθέτης θέλησε μέσω της εκπομπής να περάσει το δικό του μήνυμα και να συμβουλέψει τον κόσμο να μείνει μακριά από τα τσιγάρα, γιατί μακροπρόθεσμα κάνουν πολύ κακό κι ας μην το αντιλαμβάνεται κάποιος. «Το μόνο που μπορώ να πω είναι να μην καπνίζετε. Το κάπνισμα ήταν που μου έκανε τη ζημιά.

Αυτό που λένε ότι ο καρκίνος σκοτώνει, ναι, σκοτώνει. Και σκοτώνει και άγρια και το λέει ένας πρώην καπνιστής που κάπνιζε πέντε πακέτα την ημέρα. Δεν χρησιμοποιούσα αναπτήρα, με το ένα τσιγάρο άναβα το άλλο. Μιλάμε για μανιώδης καπνιστής. Αυτό το δηλητήριο που βάζεις στο σώμα σου σε σκοτώνει. De facto».