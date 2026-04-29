Στέλιος Χανταμπάκης: «Κλείνουν τα σχολεία και φεύγουμε - Δεν καθόμαστε παραπάνω στην Ισπανία»

Ο Στέλιος Χανταμπάκης με τη γυναίκα του, Όλγα Πηλιάκη και τα παιδιά τους έχουν μετακομίσει εδώ και λίγα χρόνια στην Ισπανία γιατί τα δυο τους αγόρια ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και εκεί είχαν περισσότερες ευκαιρίες να διακριθούν. Ο πρώην παίκτης του «Survivor» αποκάλυψε πως μόλις τελειώνουν οι υποχρεώσεις των παιδιών τους με τις ακαδημίες ποδοσφαίρου δεν βλέπουν την ώρα να επιστρέψουν στην Ελλάδα!

«Εμείς έχουμε τα καταστήματα σολάριουμ, ήταν ένας άλλος λόγος που μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, γιατί τον χειμώνα ήταν πολύ πιο ήρεμα όσον αφορά τα επαγγελματικά μας. Μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε. Εγώ αυτό το διάστημα πηγαινοέρχομαι συνέχεια, γιατί έχει ξεκινήσει η δουλειά μας. Εκεί μου λείπει πάρα πολύ η δουλειά μας, γιατί είμαι υπερκινητικός άνθρωπος», είπε ο Χανταμπάκης στην εκπομπή «Happy day».

«Στην Ελλάδα έχουμε το σπίτι μας»

«Δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να δεσμευτώ στο εξωτερικό με μια δουλειά και να μην μπορώ έρθω πίσω. Με το που κλείσουν τα σχολεία έχουμε φύγει! Δεν υπάρχει ούτε μισή ώρα να κάτσω παραπάνω. Έρχομαι εδώ, αγαπάω πολύ την Ελλάδα και τα παιδιά μου και η γυναίκα μου το ίδιο. Έχουμε το σπίτι μας, τους γονείς μας, τους φίλους μας. Βιοποριζόμαστε από τις επιχειρήσεις μας στην Ελλάδα. Είναι πολύ όμορφη η ζωή μας».