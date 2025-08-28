Στέλλα Κονιτοπούλου: «Είχα τρεις αποβολές... το άγχος πάντα με επηρεάζει αρνητικά»

Ένα αισιόδοξο μήνυμα θέλησε να στείλει η Στέλλα Κονιτοπούλου, σε όλες τις γυναίκες που έχουν βιώσει την δύσκολη εμπειρία μιας αποβολής και τόνισε την σημασία που έχει το να είναι κανείς αισιόδοξος.

«Είχα τρεις αποβολές, μία πριν την κόρη μου και δύο μετά. Την πρώτη δεν την πήρα πολύ σοβαρά γιατί ήμουν πολύ νέα, είκοσι χρονών και έλεγα ότι έχω χρόνο μπροστά μου. Το άγχος πάντα με επηρεάζει αρνητικά. Το μήνυμά μου στις γυναίκες είναι ότι ό,τι πρόβλημα και να υπάρχει, ξεπερνιέται, αρκεί να το θέλουμε και να παλέψουμε γι’ αυτό. Χωρίς προσπάθεια, δεν γίνεται τίποτα» εξήγησε στο περιοδικό «Λοιπόν».

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην κόρη της Αγγελική και είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ πάντα τη στήριζα να εξερευνήσει, αλλά ποτέ δεν ήθελε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική, αν και έκανε μουσικές σπουδές και ξέρει από μουσική, γιατί είναι φιλόμουση. Τελικά, ακολούθησε τον δικό της δρόμο, με καλλιτεχνική τάση σε αυτό που κάνει σήμερα. Πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να επιλέγουν μόνα τους τον δρόμο τους για να είναι ευτυχισμένα, όπως κι εγώ αγάπησα αυτό που έκανα και είμαι χαρούμενη. Η Αγγελική σπούδασε Ιστορικό Αρχαιολογικό και έκανε μάστερ στη μουσειολογία».