Στη Χαριλάου Τρικούπη αυτοθαυμάζονται

Στην αρχή κάπως... ενοχλήθηκαν, αλλά μετά το πήραν πιο ψύχραιμα. «Για να μας αντιγράφουν αμφότεροι Μητσοτάκης και Τσίπρας, μάλλον κάτι κάνουμε καλά», έλεγαν στενοί συνεργάτες του Ανδρουλάκη.



Παρακολουθώντας στην Χαριλάου Τρικούπη την ομιλία του πρωθυπουργού το βράδυ του Σαββάτου, ενοχλήθηκαν σφόδρα με την αναφορά του για το Εθνικό Απολυτήριο και το κάλεσμα στην αντιπολίτευση για ευρεία συναίνεση, αφού όπως υπενθύμιζαν, πρόκειται για πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία μάλιστα συζητήθηκε και υιοθετήθηκε ως προς το σκέλος του εθνικού διαλόγου από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής (08/07/2025).



Μία ημέρα νωρίτερα, η ενόχληση ήταν παρόμοια, αυτή τη φορά στο άκουσμα των προτάσεων του Αλέξη Τσίπρα για «Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης», «Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης» και ανάπτυξη «Made in Greece», με αποτέλεσμα να αναρωτιούνται δηκτικά αν το rebranding έγινε «για να οικειοποιούνται οι προτάσεις άλλων», καθώς χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν αυτούσια οι ιδέες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.



Όπως θα σχολίαζε ο Παύλος Πολάκης, το «κόπι πάστε» πάει σύννεφο. Το ίδιο και ο αυτοθαυμασμός...