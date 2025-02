Στη Φινλανδία το Θερινό Σχολείο για την Γυναικεία Ηγεσία της European Leadership Academy της Huawei

Μετά την επιτυχία των προηγούμενων διοργανώσεων της European Leadership Academy (ELA) στη Γαλλία, την Ισπανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Τσεχία και την Κροατία, η Huawei ανακοινώνει την πέμπτη διοργάνωση του ELA Summer School for Female Leadership in the Digital Age. Το πρόγραμμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 18 Ιουλίου 2025 στο Ελσίνκι, στην Φινλανδία, θα συγκεντρώσει κορυφαίους εμπειρογνώμονες, ηγετικές προσωπικότητες και μέντορες, προσφέροντας μια ταχύρυθμη μαθησιακή εμπειρία υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν την συμμετοχή τους μέσω της ιστοσελίδας της ELA, έως τις 12 Μαρτίου. Μια ανεξάρτητη επιτροπή από σημαίνοντες επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς, φορείς χάραξης πολιτικής και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, από όλη την Ευρώπη, θα επιλέξει 25 υπότροφες από τις 37 χώρες που θα συμμετέχουν. Για πρώτη φορά, οι αιτήσεις για το Summer School είναι ανοιχτές όχι μόνο για τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τα έξι κράτη των Δυτικών Βαλκανίων και την Ουκρανία, αλλά και για υποψηφίους από την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, την Τουρκία και τη Μολδαβία.

Η λίστα 300+ παγκόσμιων ηγετών που έχουν συμμετάσχει στις προηγούμενες διοργανώσεις περιλαμβάνει: τον José Luis Rodríguez Zapatero, Πρωθυπουργό της Ισπανίας (2004-2011), τη Maria da Graça Carvalho, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Πορτογαλίας, την Ευαγγελία Χαλιώτη, Καθηγήτρια και αναπληρώτρια Πρόεδρο στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Yale, την Aleksandra Przegalińska, Ανώτερη Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Harvard, την Ana Paula Nishio, Επικεφαλής Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Στρατηγικών AI στην UNIDO, τη Soledad Patiño, Συντονίστρια της UNESCO Global Skills Academy, την Ana Barjasic, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο European Innovation Council (EIC), τεχνολογικοί Διευθυντές (CTOs) μεγάλων ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των Suzanne Tracy (SIRO) και Danijela Bistrički-Morović (Telemach Hrvatska), την Paloma Aba, Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Εκτελεστικής Υπηρεσίας για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον, τη Sara Carrer, Πολιτική Σύμβουλο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων του ΟΗΕ, διάφορα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των Iratxe García, Karlo Ressler, Tsvetelina Penkova, Marc Angel, Katarina Roth και Alessandra Moretti, πρώην Ευρωπαίους Επιτρόπους όπως η Violeta Bulc και η Ανδρούλα Βασιλείου, τη Mary Coughlan, πρώην Αντιπρόεδρο της Ιρλανδίας καθώς και διάσημους ευρωπαίους επιχειρηματίες στο πεδίο της "τεχνολογίας για το καλό", όπως η Dora Palfi (imagiLabs) και η Cornel Amariei (.lumen).

Ως μέρος της πρωτοβουλίας του εκπαιδευτικού προγράμματος «Seeds for the Future» της Huawei, η European Leadership Academy (ELA) υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας για την προώθηση της ψηφιακής ένταξης, παρέχοντας μια πλατφόρμα η οποία προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση σε γυναίκες στους τομείς ηγεσίας και τεχνολογίας, με πλήρεις υποτροφίες.

Ο Tony Yong JIN, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Huawei για την Ευρώπη, δήλωσε: "Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου όλοι, ανεξαρτήτως του υπόβαθρού τους, μπορούν να σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια μετάβασης σε μια πιο βιώσιμη κοινωνία με την υποστήριξη της τεχνολογίας."

Η Selina WEN, Επικεφαλής Εκπρόσωπος της Huawei στην ΕΕ, πρόσθεσε:"Η ανάπτυξη ταλέντων είναι μία από τις βασικές μας συνεισφορές στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Κάθε χρόνο, εκπαιδεύουμε χιλιάδες επαγγελματίες στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και στην εκπαίδευση των γυναικών. Με τη σωστή εκπαίδευση, ο καθένας μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ασφαλέστερων, πιο αποδοτικών καινοτομιών."

Η Berta HERRERO, Διευθύντρια της European Leadership Academy και Επικεφαλής Διαφορετικότητας, Ισότητας & Ένταξης στη Huawei Europe, σημείωσε: "Όταν ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα πριν από τέσσερα χρόνια, ήμασταν πρωτοπόροι. Τώρα, καθώς οι πρωτοβουλίες για την ισότητα χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη από ποτέ, η δέσμευσή μας παραμένει σταθερή. Το Summer School του 2025 θα φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη συνδυάζει την κοινωνικοοικονομική συμπερίληψη με την τεχνολογική καινοτομία, χαράσσοντας το μονοπάτι για ένα λαμπρότερο μέλλον."

H Hennariikka NIINISTÖ, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας της Huawei Φινλανδίας, δήλωσε: "Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα φιλοξενήσουμε στην χώρα μας αυτό το εξαιρετικό πρόγραμμα. Η Φινλανδία υπήρξε πάντα πρωτοπόρος στην καινοτομία και την ισότητα, και είμαστε υπερήφανοι που παρέχουμε μια πλατφόρμα που προάγει την ανταλλαγή γνώσεων, την καθοδήγηση και την ενδυνάμωση των γυναικών ηγετών του μέλλοντος."