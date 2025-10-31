Στη «γραμμή» της Ντόρας το ΠΑΣΟΚ για τον λιμενάρχη Χανίων

Θέση κατά της απομάκρυνσης του Κεντρικού Λιμενάρχη Χανίων παίρνει και το ΠΑΣΟΚ, με τον κοινοβουλευτικό τομεάρχη Ναυτιλίας του κόμματος, Σταύρο Μιχαηλίδη να καταθέτει σχετική ερώτηση στον Βασίλη Κικίλια, κάνοντας λόγο για «αδικαιολόγητη» και «εξωθεσμική» απόφαση.

Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ - ο οποίος προέρχεται από το Λιμενικό Σώμα και αποστρατεύθηκε με το βαθμό του υποναυάρχου - καταλογίζει στον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «αλαζονεία και αυταρχισμό προς τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και προς τους θεσμούς» και ζητά να πληροφορηθεί εάν η απόφαση ελήφθη με βάση τις πρόνοιες του σχετικού νόμου.



Υπενθυμίζεται πως χθες ο υπουργός Ναυτιλίας δέχθηκε για το συγκεκριμένο θέμα αυστηρή κριτική από την Ντόρα Μπακογιάννη στην οποία βέβαια απάντησε ο Κικίλιας λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι «έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών».