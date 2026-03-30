«Στη Σοβιετική Ένωση ζέσταιναν ακόμη και... τα κοτέτσια με καλοριφέρ»

Το… σοσιαλιστικό παράδεισο αναπολούν εκεί στο ΚΚΕ κι αυτό φαίνεται από το πάθος που επιδεικνύουν προκειμένου να τον υπερασπιστούν απέναντι στην κόλαση του καπιταλισμού.

«Στην πρώην Σοβιετική Ένωση, ακόμη και στα... κοτέτσια ζέσταιναν τις κότες με καλοριφέρ φυσικού αερίου!», είπε ο Χρήστος Τσοκάνης στη Βουλή, στην προσπάθειά του να πείσει για τα καλά του σοσιαλισμού που δεν άφηνε… ούτε τα πουλερικά να κρυώσουν.

Κι όλα αυτά, όπως είπε - θέλοντας να καταγγείλει την κυβέρνηση για τα «ανεπαρκή» μέτρα στήριξης λόγω πολέμου - την ώρα που ο λαός έδινε τότε για την ενέργεια μόνο το 1% του εισοδήματός του και όχι το 30%.



Το σοσιαλιστικό αβγό έκανε την κότα ή η σοσιαλιστική κότα το αβγό;

