Στιγμές αγωνίας στην Λήμνο: Δύο παιδιά παρασύρθηκαν από τους ανέμους ενώ έπαιζαν με σανίδα SUP

Στιγμές αγωνίας έζησαν δύο ανήλικα παιδιά που παρασύρθηκαν στα ανοιχτά λόγω των ισχυρών ανέμων την ώρα που βρίσκονταν πάνω σε σανίδα SUP στο Πλατύ της Λήμνου.

Στην επιχείρηση διάσωσης των παιδιών ρίχτηκαν δύο περιπολικά σκάφη, ενώ ο Στρατός συντόνισε την απογείωση ελικοπτέρου Super Puma. Το ελικόπτερο συνέδραμε στον εντοπισμό των δύο παιδιών, καθώς κινδύνευαν εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν.

Εντυπωσιακή διάσωση από αέρα και θάλασσα

Όπως μεταδίδει το limnoslive, οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν τα δύο ανήλικα παιδιά μέσα σε λίγα λεπτά και να τα περισυλλέξουν.

Τα παιδιά σώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης: