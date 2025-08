Στικούδη: Παίζει πιάνο με ''καυτό'' φόρεμα και διχάζει «Γιατί ξεβράκωτη;» - «Φωνάρα»

Φορώντας ένα λευκό, super αποκαλυπτικό φόρεμα και ογκώδη χρυσά κοσμήματα, η Κατερίνα Στικούδη παίζει πιάνο στο σπίτι της, ερμηνεύοντας το τραγούδι με τίτλο ''Wonder where you are''.

«Φωνάρα», «Στικουδάρα», «Οι πιο ωραίες στιγμές σου», «Χριστέ μου... πόσο μου άρεσε το τραγούδι... Ευχαριστώ πολύ πολύ Κατερίνα μου» είναι μερικά μόνο από τα κομπλιμέντα που έγραψαν χρήστες του διαδικτύου κάτω από την ανάρτηση του συγκεκριμένου βίντεο. Υπήρχαν όμως και αρνητικά σχόλια που στάθηκαν στο ντύσιμό της. «Γιατί ξεβράκωτη; Ιδού η απορία» σχολίασε κάποιος.

Σε παλαιότερη συνέντευξη έχει πει σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που της γίνονται κατά καιρούς για τις στιλιστικές της επιλογές: «Αυτό θα συνέβαινε είτε γινόμουν μητέρα είτε όχι, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό. Απλά τώρα μπαίνουν και άλλοι σχολιασμοί, που δεν είχα πριν. Θα δεις ένα σχόλιο: “Τα παιδιά σου τι θα πουν για εσένα αύριο-μεθαύριο”. Είναι πολύ σκληρό όταν χρησιμοποιούνται τα παιδιά ή η οικογένεια.

Μπορεί κάποιος να γράψει “δεν μου αρέσει αυτό που φοράει”. Είναι ok και τίμιο να πει τη γνώμη του ο άλλος, για αυτό έχουμε ελεύθερη βούληση. Γενικότερα στα social τα σχόλια δίνουν και παίρνουν οπότε είναι κάτι που το έχουμε αγκαλιάσει, εννοώ το δεχόμαστε θέλοντας και μη. Όταν όμως ανακατεύονται άλλοι άνθρωποι δεν είναι ωραίο».