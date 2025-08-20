Στην 7η θέση στο Diamond League της βροχερής Λωζάνης ο Τεντόγλου

Με φόντο τη δυνατή βροχή και τον ανεπαρκή αγωνιστικό χώρο, ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίστηκε περιορισμένα στο Diamond League της Λωζάνης, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στην 7η θέση με καλύτερη προσπάθεια στα 7.52μ.. Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης αποφάσισε να μην εξαντλήσει όλες τις προσπάθειές του, επιλέγοντας να προστατεύσει τον εαυτό του από τον κίνδυνο τραυματισμού, καθώς οι συνθήκες ήταν μακριά από ιδανικές.

Η έντονη βροχόπτωση επηρέασε σημαντικά το αγώνισμα του μήκους, με τους διοργανωτές να διακόπτουν το event ανάμεσα στις προσπάθειες, προκειμένου να απομακρύνουν το νερό από τη βαλβίδα ακόμα και με… κώνο, γεγονός που προκάλεσε διαμαρτυρίες αλλά και αποχωρήσεις αθλητών.

Ο Τεντόγλου έκανε μόλις δύο άλματα:

2η προσπάθεια: 7.52μ.

3η προσπάθεια: 6.77μ.

Αμέσως μετά, αποχώρησε χωρίς να συνεχίσει στις υπόλοιπες. Η απόδοσή του σαφώς δεν αντικατοπτρίζει τις δυνατότητές του, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις πρόσφατες εμφανίσεις του.

Ο αγώνας στη Λωζάνη χαρακτηρίστηκε από χαμηλές επιδόσεις συνολικά. Ο νικητής Άνβαρ Ανβάροβ επικράτησε με 7.84μ., ενώ τόσο ο Χάμερ (7.72μ.) όσο και ο ΜακΛίοντ (7.67μ.) σταμάτησαν νωρίτερα, λόγω της κατάστασης του ταρτάν.

Στην ίδια διοργάνωση, η Ελίνα Τζένγκο κατέλαβε την 3η θέση στον ακοντισμό με 58.82μ., ενώ το άλμα επί κοντώ διακόπηκε οριστικά για λόγους ασφαλείας.