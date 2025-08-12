Δεύτερη θέση για τον Τεντόγλου στο μίτινγκ της Βουδαπέστης

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Μίλτος Τεντόγλου με τον δις χρυσό Ολυμπιονίκη να πραγματοποιεί δύο άλματα στα 8.05μ και να ολοκληρώνει τον αγώνα του στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Γερμανό Σιμόν Μπατζ, στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης.

Ο 27χρονος αθλητής έφτασε στα 7,81μ. στην πρώτη προσπάθεια του στη συνέχεια 7.94 και 8.05μ. στην τρίτη,το τέταρτο άλμα του ήταν άκυρο, στην πέμπτη προσπάθεια έπεσε 7.66μ. και στο έκτο και τελευταίο άλμα σημείωσε 8.05μ. και κατέλαβε τη δεύτερη θέση, μαζί με τον Άνβαρ Ανβάροφ, από το Ουζμπεκιστάν ο οποίος εν τέλει έπεσε στην τρίτη θέση διότι υστερούσε στην μεταξύ τους ισοβαθμία.



