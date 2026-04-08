Στην ανανεωμένη «Βασιλίσσης Όλγας» ο Χάρης Δούκας:«To έργο αποδίδεται στους δημότες» λέει στον FLASH
Στην «Βασιλίσσης Όλγας» βρέθηκε νωρίτερα ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος περπάτησε στην αλλαγμένη από όλες τις απόψεις λεωφόρο και συνομίλησε με κατοίκους που περπατάνε σε έναν από τους πιο ιστορικούς δρόμους της πόλης.
Ο δήμαρχος Αθηναίων μιλώντας στην κάμερα του FLASH τόνισε ότι η «Βασιλίσσης Όλγας», ένα έργο που έχει ΠΕΡΆΣΕΙ από 40 κύματα αποδίδεται στους πολίτες και στους δημότες και ήδη έχει γεμίσει κόσμο. Επιπλέον, συμπλήρωσε ότι είναι συνολικά μια ωραία στιγμή για την πόλη μας.
Οι εργασίες ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες και τότε θα δοθεί και στην κυκλοφορία για τα αυτοκίνητα.