Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας - Παραδίδεται σε λίγες μέρες

Την ολοκλήρωση των εργασιών στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, που παρέμενε κλειστή τα τελευταία έξι χρόνια, ανακοίνωσε με ένα βίντεο ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Σύμφωνα με τον κ. Δούκα, το έργο ήταν «παγωμένο» για περίπου 3,5 από τα έξι χρόνια που ο δρόμος έμενε κλειστός, όμως η δημοτική αρχή έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την επανεκκίνηση και ολοκλήρωσή του.

«Οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας επιτέλους ολοκληρώθηκαν! Σε λίγες μέρες παραδίδεται και επίσημα στους πολίτες! Η ταλαιπωρία των Αθηναίων έφτασε στο τέλος της», αναφέρει στην ανάρτησή του. Προσθέτει ότι από την προεκλογική περίοδο είχε δεσμευτεί πως ο δρόμος θα μετατραπεί σε έναν «πολυτροπικό άξονα, στολίδι για την Αθήνα», κάτι που, όπως υποστηρίζει, επιτεύχθηκε μέσα σε δύο χρόνια.

Ο δήμαρχος δεν παρέλειψε και μια αιχμή: «Χαίρομαι που το έργο μας επικροτεί και ο κ. Μπακογιάννης», σημείωσε, αναφερόμενος στη δημόσια αποδοχή του έργου από τον πρώην δήμαρχο.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας επιτέλους ολοκληρώθηκαν!

Σε λίγες μέρες παραδίδεται και επίσημα στους πολίτες!

Η ταλαιπωρία των Αθηναίων έφτασε στο τέλος της.

Από τα 6 χρόνια που παρέμενε κλειστή, τα 3,5 δεν γινόταν καθόλου έργο.

Εμείς, όμως, αναδείξαμε την ολοκλήρωση των εργασιών ως προτεραιότητα ήδη από την προεκλογική περίοδο και μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε έναν πολυτροπικό δρόμο, στολίδι για την Αθήνα.

ΥΓ. Χαίρομαι που το έργο μας επικροτεί και ο κ. Μπακογιάννης.»