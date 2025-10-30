Στην «αντεπίθεση» ο συνιδρυτής της Ben & Jerry’s: Λανσάρει παγωτό καρπούζι υπέρ της Παλαιστίνης

Ο Ben Cohen, συνιδρυτής της διάσημης εταιρείας παγωτού «Ben & Jerry's», αποκάλυψε ότι η Unilever, η πολυεθνική που ελέγχει το brand, «μπλόκαρε» την προσπάθειά του να λανσάρει μια νέα γεύση παγωτού που θα εξέφραζε «αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη». Ο ίδιος, ωστόσο, δηλώνει αποφασισμένος να προχωρήσει μόνος του, δημιουργώντας τη γεύση ανεξάρτητα, ως μέρος μιας προσωπικής σειράς που θα αναδεικνύει ζητήματα για τα οποία, όπως λέει, «η εταιρεία σιώπησε».

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Instagram ο Cohen δεσμεύτηκε πως θα υλοποιήσει το παγωτό μέσα από τη δική του εταιρεία Ben’s Best, καλώντας ταυτόχρονα το κοινό να συμβάλει με ιδέες και ονόματα για τη νέα γεύση, χρησιμοποιώντας το καρπούζι.

Η επιλογή του φρούτου μόνο τυχαία δεν είναι. Το καρπούζι έχει μετατραπεί σε παγκόσμιο σύμβολο αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, καθώς τα χρώματά του -κόκκινο, πράσινο, μαύρο και λευκό- αντικατοπτρίζουν αυτά της παλαιστινιακής σημαίας.

Η πρωτοβουλία στέλνει μήνυμα ότι η φωνή εταιρειών μπορεί να περιοριστεί από τις εμπορικές προτεραιότητες των ιδιοκτητών, και προτρέπει σε συνέχιση του ακτιβισμού και αναζήτηση «απελευθέρωσης» της Ben & Jerry’s σε πιο κοινωνικά ευαίσθητη κατεύθυνση.

Η ρήξη με τη Uniliver

Η Ben & Jerry’s είναι παγκοσμίως γνωστή όχι μόνο για τις ιδιαίτερες γεύσεις της, αλλά και για τον έντονο ακτιβιστικό της χαρακτήρα. Εδώ και δεκαετίες, μιλά ανοιχτά για κοινωνικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, από την κλιματική αλλαγή μέχρι τη γενοκτονία στη Γάζα.

Η κόντρα δεν είναι νέα, καθώς το 2021 η Ben & Jerry’s αρνήθηκε να πουλήσει προϊόντα στη Δυτική Όχθη υπό ισραηλινή κατοχή, ενώ η Unilever βρήκε τρόπο να διατηρήσει τη διανομή μέσω τοπικού δικαιοδόχου.

Η εταιρεία παγωτού έχει προσφύγει δικαστικά κατά της μητρικής της εταιρείας διατυπώνοντας ανησυχίες για περιορισμούς που της επιβάλλονται όσον αφορά πολιτικές δράσεις της εναντίον ηγετών όπως ο Ντόναλντ Τραμπ και η πολιτική του Ισραήλ.

Η επίσημη θέση της Unilever παραμένει ότι «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή» για επενδύσεις σε τέτοιο προϊόν, τονίζοντας παράλληλα ότι η εμπορική στρατηγική και υλοποίηση δεν είναι υπό τον αποκλειστικό έλεγχο των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Δείτε την ανάρτηση: