Στην ευρωπαϊκή «ελίτ» του μελιού η Ελλάδα - Στις πρώτες θέσεις παραγωγής και κατανάλωσης για το 2022

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο απαιτητικές αγορές μελιού παγκοσμίως, με εκατομμύρια καταναλωτές να επιλέγουν καθημερινά το μέλι ως βασικό στοιχείο της διατροφής τους.

Ανάμεσα στα κράτη-μέλη, η Ελλάδα ξεχωρίζει ως μία από τις «πρωταθλήτριες» χώρες στην παραγωγή και κατανάλωση μελιού για το έτος 2022, επιβεβαιώνοντας τη μακρά μελισσοκομική της παράδοση. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή αυτάρκεια στον συγκεκριμένο τομέα παραμένει περιορισμένη.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, παρόλο που οι Ευρωπαίοι καταναλωτές δείχνουν ξεκάθαρη προτίμηση στο μέλι, η παραγωγική ικανότητα της ΕΕ αρκεί μόνο για την κάλυψη του 60% της ζήτησης.

Οι «πρωταθλητές» στην παραγωγή μελιού το 2022

Η παραγωγή μελιού στην Ευρώπη ανέκαμψε το 2022 στους 280.000 τόνους μετά από τέσσερα συνεχόμενα χρόνια πτώσης λόγω της πανδημίας COVID-19, των ασθενειών των μελισσών, της χρήσης φυτοφαρμάκων και της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τον ολλανδικό κυβερνητικό οργανισμό CBI.

Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί μελιού στην ΕΕ το 2022 ήταν η Ρουμανία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Γαλλία και η Πολωνία, σύμφωνα με τα δεδομένα του CBI.

Η παραγωγή μελιού στην Ευρώπη έχει παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις τα τελευταία χρόνια. Συνολικά, η παραγωγή μελιού έδειξε αρνητική τάση, μειούμενη από τους 274.600 τόνους το 2018 στους 228.300 τόνους το 2021 πριν αυξηθεί ξανά το 2022.

Δύσκολο να προβλεφθεί η μελλοντική παραγωγή

Η μείωση στην ευρωπαϊκή παραγωγή που παρατηρήθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου 2018-2022 αποδίδεται κυρίως στις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και στη μείωση των μελισσών. Η τελευταία οφείλεται κυρίως σε ασθένειες των μελισσών, στην εντατική χρήση χημικών και στην εφαρμογή φυτοφαρμάκων στη γεωργία, καθώς και σε άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή.

Το οικονομικό κλίμα, το οποίο χαρακτηρίζεται από γενικό πληθωρισμό και ενεργειακή κρίση, έχει επίσης απειλήσει τη βιωσιμότητα της μελισσοκομίας. Οι ειδικοί αποδίδουν την αύξηση το 2022 σε μια καλή παραγωγική περίοδο στη βόρεια Ευρώπη, χάρη στην ανθοφορία και την παραγωγή νέκταρ καθώς και στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες με σπάνιες βροχές.

Οι Ευρωπαίοι μελισσοκόμοι διανύουν μια πολύ κρίσιμη περίοδο και είναι δύσκολο να προβλεφθεί η μελλοντική παραγωγή, υποστηρίζουν αναλυτές της αγοράς μελιού της ΕΕ.

Μαζί με την Κίνα και τις ΗΠΑ, η Ευρώπη είναι επίσης ο μεγαλύτερος καταναλωτής μελιού παγκοσμίως, καλύπτοντας περίπου το 20% της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης. Αναφέρεται ότι οι Ευρωπαίοι καταναλώνουν μέλι κάθε εβδομάδα — σε χώρες όπως η Σλοβενία και η Ελλάδα, το μέλι καταναλώνεται καθημερινά.

Το 2022, οι εισαγωγές μελιού στην Ευρώπη έφτασαν τους 363.000 τόνους και αποτιμήθηκαν σε πάνω από €1.240 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τα στατιστικά της διατροφικής υπηρεσίας του ΟΗΕ (FAO), 10 από τις 20 κορυφαίες χώρες εισαγωγής μελιού είναι από την ΕΕ: Γερμανία, Πολωνία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Αυστρία.