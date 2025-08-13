Στην Ίμβρο για τον Δεκαπενταύγουστο ο Βαρθολομαίος - Τι συμβαίνει με την Σουμελά

Κλειστή για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα μείνει η ιστορική μονή της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο. Η τουρκική κυβέρνηση δεν έδωσε «πράσινο φως» για να επιτραπεί η τέλεση της θείας λειτουργίας στο ιστορικό μοναστήρι και σύμβολο του Ποντιακού ελληνισμού ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

Η στάση της Άγκυρας δημιουργεί -πλέον- βάσιμο προβληματισμό στην Αθήνα αλλά και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για την ειλικρίνειά της στον τομέα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης.

Από το 2010 μέχρι και το 2015 οι τουρκικές αρχές έδιναν -αδιάλειπτα και χωρίς να θέτουν προσκόμματα ή να καθυστερούν- την άδεια το ιστορικό μοναστήρι να ανοίγει τις πόρτες του για να υποδεχθεί προσκυνητές από την Ελλάδα και τον κόσμο για την γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Eurokinissi

Αλλαγή στάσης και μοχλός πίεσης

Η στάση αυτή άρχισε να αλλάζει από το 2016, όταν το τουρκικό κράτος ανακοίνωσε ότι το μοναστήρι, που τον υπόλοιπο χρόνο παραμένει ένα από τα πιο γνωστά τουριστικά αξιοθέατα της Τουρκίας, θα έκλεινε για αναστηλωτικές εργασίες για τη στερέωση των βράχων πάνω από το μοναστήρι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για τέσσερα χρόνια -πράγματι- πραγματοποιούνταν αναστηλωτικές εργασίες, ενώ από το 2020 με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού οι τουρκικές αρχές εξακολουθούσαν να αρνούνται να δώσουν την απαραίτητη άδεια για το άνοιγμα της Παναγίας Σουμελά.

Το 2023 και ενώ δεν υπήρχε -πλέον- κάποιος προφανής λόγος ώστε να μην δοθεί άδεια και πάλι η Τουρκία δεν απάντησε έγκαιρα στην αίτηση του Οικουμενικού Πατριαρχείο. Η θετική απάντηση πέρυσι ήρθε στην κυριολεξία την τελευταία στιγμή, μόλις στις 12 Αυγούστου, αφότου υπήρξε έντονο διπλωματικό παρασκήνιο και πιέσεις, ώστε να δοθεί το πράσινο φως για να τελεστεί η θεία λειτουργία για την γιορτή της Κοίμησης.

Από το 2010, την πρώτη χρονιά που το τουρκικό κράτος έδωσε άδεια να ανοίξει η Παναγία Σουμελά στον Πόντο, τη Θεία Λειτουργία τελούσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Ίμβρο ο Βαρθολομαίος

Στην γενέτειρά του, την Ίμβρο θα βρεθεί και φέτος ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Πέρυσι, οι Χριστιανοί γιόρτασαν τα Εννιάμερα της Παναγίας αντί για την Κοίμησή Της, χωρίς την παρουσία του κ. Βαρθολομαίου. Όσοι μετέβησαν στο ιστορικό μοναστήρι που είναι χτισμένο στις παρυφές του όρους Μελά στον Πόντο, είχαν προμηθευτεί ειδικές άδειες για να παραστούν. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε χαμηλή προσέλευση από κάθε άλλη φορά από το 2010.

Η πρώτη επίσκεψη του νέου πρέσβη των ΗΠΑ στο Φανάρι

Οι αρνητικές εξελίξεις με την έμμεση απαγόρευση από την Τουρκία για την θεία λειτουργία στην Παναγία Σουμελά έχονται μετά την πρώτη επίσκεψη του νέου πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα στο Φανάρι.

.@USAMBTurkiye: Bugün, @EcuPatriarch Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya gelmekten onur duydum. Kısa süre sonra @POTUS ile görüşmek üzere yapacağı Amerika Birleşik Devletleri seyahatinin yanı sıra Türkiye, Suriye ve bölge genelinde inançlar arası kapsamlı diyaloğu… https://t.co/HYxXXjtcUm — U.S. Embassy Türkiye (@USEmbTurkiye) August 11, 2025

Ο Τομ Μπαράκ, επισκέφθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία λόγω της χρήσης του όρου «Οικουμενικός». Σύμφωνα με την επίσημη ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα X, «είχαμε την τιμή να συναντηθούμε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α΄. Συζητήσαμε μαζί του για την επικείμενη επίσκεψή του στις ΗΠΑ».