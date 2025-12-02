Στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη Παπασταύρου και Μενδώνη - Επαφές για ενέργεια και πολιτισμό

Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνουν την Τέταρτη (3/12) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, για σειρά επαφών με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, του Κογκρέσου και θεσμικών φορέων.

Ο κ. Παπασταύρου αναμένεται να παρουσιάσει στους Αμερικανούς συνομιλητές του τις τελευταίες εξελίξεις στον ελληνικό ενεργειακό σχεδιασμό, με επίκεντρο τις έρευνες υδρογονανθάκων και τον ρόλο της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου φυσικού αερίου και LNG προς την Ευρώπη.

Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται συναντήσεις με εκπροσώπους της αμερικανικής ενεργειακής βιομηχανίας καθώς και ενημερώσεις σε επιτροπές του Κογκρέσου.

Παράλληλα, η κ. Μενδώνη θα έχει κύκλο συναντήσεων με αμερικανικούς πολιτιστικούς θεσμούς και υπηρεσίες, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στην ατζέντα της βρίσκονται η αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, η προώθηση κοινών εκθεσιακών δράσεων και η περαιτέρω αναβάθμιση του πλαισίου διμερούς προστασίας πολιτιστικών αγαθών.

Η διπλή ελληνική αποστολή θεωρείται σημαντική τόσο για την εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με τις ΗΠΑ όσο και για την ενίσχυση της πολιτιστικής διπλωματίας, σε μια περίοδο όπου η Αθήνα επιδιώκει ενεργότερο ρόλο σε διεθνείς πρωτοβουλίες και στρατηγικούς διαλόγους.