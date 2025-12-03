Μπέργκαμ σε Παπασταύρου: «Δεν υπάρχει διπλωματία χωρίς ενεργειακή διπλωματία»

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών, Ντάγκ Μπέργκαμ, με τον Έλληνα υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, με επίκεντρο την ενεργειακή συνεργασία και τον ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση του νέου γεωστρατηγικού χάρτη.



Ο κ. Μπέργκαμ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί στις διμερείς σχέσεις, σημειώνοντας ότι «τα δύο ταξίδια που πραγματοποιήσαμε στην Ελλάδα αυτό το φθινόπωρο έχουν πραγματικά αλλάξει το στρατηγικό τοπίο».

Τόνισε μάλιστα ότι η Αθήνα αναδεικνύεται σε ηγετική δύναμη όσον αφορά την ενεργειακή διπλωματία, υπογραμμίζοντας πως «δεν υπάρχει διπλωματία στον κόσμο σήμερα χωρίς ενεργειακή διπλωματία». Πρόσθεσε ότι οι πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης «αποτελούν παράδειγμα ηγεσίας για όλη την Ευρώπη».

Από την πλευρά του, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι η συνεργασία έχει ξεκινήσει με πολύ ισχυρή δυναμική, ωστόσο χρειάζεται συνέχιση και εντατικοποίηση των προσπαθειών. «Είμαστε εδώ για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Ξεκινήσαμε πολύ δυνατά, αλλά έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο μπροστά μας για να πετύχουμε τον στόχο», σημείωσε, τονίζοντας ότι η συνάντηση αποσκοπεί στον προγραμματισμό των επόμενων βημάτων.



Την Πέμπτη (4/12) ο κ. Παπασταύρου θα έχει τις εξής συναντήσεις: