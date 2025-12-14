Παπασταύρου για υδρογονάνθρακες: «Όχι» στη μιζέρια, τη μικροψυχία και τη διχόνοια

Μήνυμα προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις να αφήσουν εκτός αντιπαράθεσης τον τομέα της ανάπτυξης των υδρογονανθράκων, έστειλε ο Σταύρος Παπασταύρου.



Παρεμβαίνοντας στην πενθήμερη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού στην Ολομέλεια της Βουλής, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ξεκαθάρισε πως ο τομέας της ανάπτυξης των υδρογονανθράκων πρέπει να έχει τη μέγιστη δυνατή εθνική συναίνεση, όχι μόνο, όπως είπε, επειδή έχει τη συντριπτική αποδοχή της ελληνικής κοινωνίας, αλλά κυρίως επειδή εάν αποδειχθεί ότι τα κοιτάσματα είναι εμπορευματικά εκμεταλλεύσιμα, τότε θα ωφεληθούν όλοι, όλη η πατρίδα.



«Μη μαλώσουμε γι’ αυτό, να μαλώσουμε για όλα τα άλλα. Θα μας πάει σε άλλο επίπεδο σαν χώρα. Τόσες χώρες το έχουν εκμεταλλευτεί. Εμείς όχι; Δέσμιοι στην μιζέρια μας;», διερωτήθηκε, απευθυνόμενος στα έδρανα της αντιπολίτευσης.



Ο υπουργός απάντησε και στην κριτική αναφορικώς με το κόστος της ενέργειας. «Ποιος έθεσε το θέμα στο ανώτατο δυνατό πλαίσιο; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συζητήσει ένα πλαίσιο προτάσεων. Στα ενεργειακά δίκτυα αναφέρομαι. Μην είμαστε μικρόψυχοι, να αναγνωρίσουμε τις επιτυχίες της ελληνικής κυβέρνησης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Ο αναβαθμισμένος ρόλος της Ελλάδας περνάει μέσα από την ενέργεια»

Κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η εξασφάλιση άφθονης και προσιτής ενέργειας για κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση, είχε τονίσει νωρίτερα ο Σταύρος Παπασταύρου, στέλνοντας ταυτοχρόνως το μήνυμα πως ο αναβαθμισμένος ρόλος της Ελλάδας περνάει μέσα από την ενέργεια και υπό αυτό το πρίσμα, η κυβέρνηση επενδύει στη στρατηγική ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια.



Ο Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε στην παρουσία στη χώρα μας διεθνών ενεργειακών κολοσσών, όπως η Chevron και ExxonMobil, αλλά και στην πρώτη υπεράκτια γεώτρηση μετά από 40 χρόνια. «Η ενεργός δραστηριοποίηση στην ελληνική επικράτεια των δύο μεγαλύτερων διεθνώς εισηγμένων ενεργειακών κολοσσών αυξάνει τη σταθερότητα, επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της χώρας και δημιουργεί ένα ευρύτερο δίχτυ ενεργειακής προστασίας», τόνισε.



Αναφερόμενος δε στον «Κάθετο Διάδρομο», σημείωσε πως δημιουργεί αρτηρία ανάπτυξης και προόδου, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην καρδιά αυτής της αλληλουχίας, αποτελώντας το σημείο αναφοράς όπου διασταυρώνονται δρόμοι ενέργειας, υποδομές, αγωγοί, λιμάνια, σιδηρόδρομοι και οδικοί άξονες.



Μιλώντας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τόνισε πως πριν από δεκαπέντε χρόνια η Ελλάδα βρισκόταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας και σήμερα δανείζεται με μικρότερο επιτόκιο από ΗΠΑ, Γαλλία και Αγγλία.



Όσο για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup, επεσήμανε πως πρόκειται για σημαντικό επίτευγμα στην κατεύθυνση της δημοσιονομικής αυτογνωσίας και εθνικής αυτοπεποίθησης, σχολιάζοντας πως τα ίδια χέρια που από δεκαπέντε χρόνια μας κουνούσαν το δάχτυλο με περιφρόνηση, σήμερα χειροκροτούν τον ελληνικό λαό και αναγνωρίζουν τις θυσίες του.

Κριτική από την αντιπολίτευση

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος αναφέρθηκε στο «υψηλό κόστος της ενέργειας» και τις ενεργειακές συμφωνίες. «Πότε έγιναν αυτές οι συμφωνίες; Πότε τις μάθατε; Εμείς δεν τις γνωρίζουμε ακόμη. Ανακοινώθηκαν σε φιέστες και συνέδρια μακριά από εδώ, δεν είχαμε καμία ενημέρωση, πολλώ μάλλον διαβούλευση», υποστήριξε.



Απαντώντας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κρατική συμφωνία που να μην έρθει στο ελληνικό Κοινοβούλιο. «Μην βάζουμε ψήγματα αδιαφάνειας και δηλητήριο. Είπατε πως υπάρχει θέμα διαφάνειας. Αφού θα έρθει στη Βουλή!», όπως είπε, απευθυνόμενος στον Δημήτρη Μάντζο.



«Προσπαθείτε να χτίσετε ένα success story στα ενεργειακά. Όμως πρόκειται για πολιτική δόκτωρ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας καταγγέλλοντας «ενεργειακή φτώχεια».



«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο τελευταίος που δικαιούται να ομιλεί για τη ΔΕΗ, είχαμε επί ημερών σας την ακριβότερη τιμή στην Ευρώπη!», απάντησε ο Σταύρος Παπασταύρου



«Το ρεύμα είναι πανάκριβο. Το μίγμα δεν στηρίζεται σε εγχώριες πηγές», υποστήριξε από την πλευρά του ο Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ.