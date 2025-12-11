Σταύρος Παπασταύρου: Πάρνωνας και Στρογγούλα στα «Απάτητα Βουνά» - Τι είπε για τις τιμές ενέργειας

Την επέκταση του προγράμματος «Απάτητα Βουνά» ανακοίνωσε από βήματος Ολομέλειας ο Σταύρος Παπασταύρου. Όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αφορμή τον σημερινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Βουνού, με υπουργική απόφαση προστίθενται στο ειδικό καθεστώς προστασίας, το όρος Πάρνων και η κορυφή Στρογγούλα στα Αθαμανικά Όρη. Ακόμη, παρατείνονται οι πρόσθετοι όροι και περιορισμοί για την προστασία των περιοχών άνευ δρόμων στα όρη Σμόλικας, Τύμφη και Χατζή στη Θεσσαλία.

Αναφερόμενος στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου επεσήμανε πως «στόχος είναι να έχουμε άφθονη και προσιτή ενέργεια. Σύμφωνα με τη Eurostat για το 2025 οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 21% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Υπάρχει πολύς δρόμος, αλλά η ρητορική ότι έχουμε την πιο ακριβή τιμή, δεν είναι ακριβής», όπως ανέφερε ο υπουργός.

«Είναι απαιτητική και επισφαλής η συγκυρία; Ναι. Όμως κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Χτίζουμε ισχυρές συμμαχίες και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού. Επενδύουμε σε σύγχρονες τεχνολογίες, δυναμώνουμε την πατρίδα μας και προχωρούμε μπροστά με σχέδιο και εθνική αυτοπεποίθηση», σημείωσε ο Σταύρος Παπασταύρου.