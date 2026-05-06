Στην τελική ευθεία το 54ο Διεθνές Ράλλυ ΦΙΛ.Π.Α

Πλούσιο θέαμα, έντονος συναγωνισμός και πάνω απ’ όλα πανέμορφες στιγμές εντός της Ελληνικής φύσης, τα μυστικά της διαχρονικής επιτυχίας κάθε διοργάνωσης ανεξαιρέτως, που αποκαλύπτονται σε όσους είχαν τη τύχη να τις βιώσουν από κοντά και εν τέλει να τους κλέψουν για πάντα τη καρδιά.

Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Ήπειρος αποτελούν το τερέν

Το φετινό, 54ο Διεθνές Ράλλυ, ασφαλώς και δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση στην υψηλή παράδοση των προγόνων, όντας ένας αγώνας προσεκτικά σχεδιασμένος σε κάθε λεπτομέρεια, από την εκκίνηση μέχρι και τον τερματισμό. Εξελίσσεται σε ειδυλλιακές διαδρομές που σχεδίασε ο πολύπειρος αλυτάρχης Κος Γιώργος Καϊόγλου με την ομάδα του, οι οποίες διασχίζουν, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Ήπειρο συνδυάζοντας με περίτεχνο τρόπο, το απερίγραπτο φυσικό κάλλος με την ανόθευτη χαρά της οδήγησης. Για μία ακόμα χρονιά, πλειάδα εκλεκτών Ελληνικών και ξένων πληρωμάτων που λαμβάνουν μέρος με τα κλασσικά αυτοκίνητα τους στις δύο κατηγορίες, Classic Regularity και Touring, θα αφεθούν στην ακαταμάχητη γοητεία της εκδήλωσης διεκδικώντας κατ’ αρχάς το επίζηλο έπαθλο: την παραδοσιακή «καραμούζα» της ΦΙΛΠΑ κοντολογίς, απολαμβάνοντας παράλληλα στον υπέρτατο βαθμό τη συναρπαστική οδηγική εμπειρία.

Φωτογραφία: Action Studio Photo-Videography

Το πρόγραμμα

Η δράση της πρώτης μέρας του 54ου Διεθνούς Ράλλυ της ΦΙΛΠΑ ξεκινά το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου από την Αμφίκλεια απ’ όπου τα πληρώματα και των δύο κατηγοριών θα πάρουν εκκίνηση. Από αυτό το σημείο θα ακολουθήσουν μία διαδρομή συνολικού μήκους 260 χλμ. που διέρχεται μεταξύ άλλων από, Μπράλο, Λιανοκλάδι, Ανάβρα, Καταφύγι, Ελάτη κ.α., η οποία θα τους φέρει το απόγευμα της ίδιας μέρας στο ξενοδοχείο Divani Hotel στη Καλαμπάκα (που αποτελεί τη βάση της φετινής εκδήλωσης) όπου και θα πραγματοποιηθεί ο τερματισμός του πρώτου σκέλους. Πριν από αυτό, οι συμμετέχοντες της Classic Regularity θα κληθούν εντός 10 (δέκα) Ειδικών Διαδρομών Ακριβείας, να πετύχουν τον ιδανικό χρόνο με προκαθορισμένη Μ.Ω.Τ., φυσικά με δορυφορική χρονομέτρηση της Anube Sport. Για τους συμμετέχοντες της κατηγορίας Touring αντίθετα, ασφαλώς και δεν υφίσταται το άγχος του ανταγωνισμού, καθώς ο χαρακτήρας της είναι αμιγώς περιηγητικός. Παρόλα αυτά η «γεύση» που θα αποκομίσουν θα είναι ανάλογα φίνα και ευχάριστη.

Το πρωί του Σαββάτου 6 Ιουνίου τα πληρώματα και των δύο κατηγοριών θα εκκινήσουν το δεύτερο σκέλος του αγώνα από το Δημαρχείο της Καλαμπάκας, το οποίο διασχίζει τη Θεσσαλία και τερματίζει στην Ήπειρο. Το συνολικό μήκος του 2ου σκέλους είναι 190 χλμ. και διέρχεται μεταξύ άλλων από, Μετέωρα, Φλαμπουρέσι, Κρανέα, Μουργκάνη, Ράχη Κατάρας κ.α. περιλαμβάνοντας συνολικά οκτώ (8) Ε.Δ.Α. για την κατηγορία Classic Regularity.

Η καρό σημαία του τερματισμού του 54ου Διεθνούς Ράλλυ ΦΙΛΠΑ, θα πέσει πανηγυρικά στη κεντρική πλατεία του Μετσόβου το μεσημέρι της ίδιας μέρας και από εκεί τα πληρώματα θα επιστρέψουν στη Καλαμπάκα, ενώ την επόμενη μέρα Κυριακή 7 Ιουνίου θα έχουν ελεύθερο πρόγραμμα.



Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής Δευτέρα 25 Μαΐου 2026.