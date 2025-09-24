Στήριξη στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στους Αμπελοκήπους – Εφάπαξ βοηθήματα έως 6.000 ευρώ

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την τρομοκρατική ενέργεια της 31ης Οκτωβρίου 2024 στην πολυκατοικία της οδού Αρκαδίας 4 στους Αμπελόκηπους, η Πολιτεία ενεργοποιεί τον μηχανισμό κρατικής αρωγής. Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπει χρηματικά βοηθήματα για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές που είδαν τις ζωές τους να ανατρέπονται από την έκρηξη.

Την απόφαση συνυπογράφουν οι υπουργοί Κυριάκος Πιερρακάκης, Σταύρος Παπασταύρου, Δόμνα Μιχαηλίδου καθώς και οι υφυπουργοί Αθανάσιος Πετραλιάς και Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, υλοποιώντας τη δέσμευση που είχε δώσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τι προβλέπεται

Για μίσθωση κατοικίας: εφάπαξ βοήθημα 5.000 ευρώ σε μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 6.000 ευρώ για δύο άτομα, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Για άτομα με αναπηρία άνω του 67% προστίθεται ακόμη 1.000 ευρώ.

Για αντικατάσταση οικοσκευής: 6.000 ευρώ αν οι ζημιές είναι βαριές, 4.000 ευρώ για μεσαίες ζημιές και 2.000 ευρώ για ελαφριές.

Για μεταφορά οικοσκευής: κάλυψη 80% της δαπάνης, έως 1.500 ευρώ, αρκεί η μεταφορά να γίνει εντός Αττικής.

Αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση είναι ο ΟΠΕΚΑ, ο οποίος θα επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι είναι όσοι διέμεναν ή είχαν κύρια/δευτερεύουσα κατοικία στην πολυκατοικία της Αρκαδίας 4 και είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εξαιρούνται μόνο οι ενοικιαστές βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Η Πολιτεία στέλνει το μήνυμα ότι δεν αφήνει κανέναν μόνο του απέναντι στην τρομοκρατία και τις συνέπειές της.