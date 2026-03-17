Στο φως οι αποτρόπαιες πράξεις που οδήγησαν στον θάνατο τον 3χρονο Άγγελο

Συγκλονίζουν όσα έρχονται στη δημοσιότητα για το πώς οδηγήθηκε στον θάνατο ο μικρός Άγγελος από το Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου, στο δικαστικό μέγαρο, η εισαγγελέας ανέγνωσε λεπτομερώς τα τραύματα, τις εκδορές και τις εκχυμώσεις που βρέθηκαν στο κορμάκι του παιδιού, ενώ σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα και ο σύντροφός της του χορηγούσαν ηρεμιστικά για να μην αντιδρά στις κακοποιήσεις και να μην ακούγονται οι κραυγές του στους γείτονες.

Η μητέρα και ο πατριός του Άγγελου αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία, καθώς και για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης σε ανήλικο. Παράλληλα, ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου κατηγορείται για προγενέστερη κακοποίηση, μαζί με το ζευγάρι για την έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο και τη συστηματική πρόκληση σωματικών βλαβών, με άτομα που είχαν υποχρέωση να το φροντίζουν.



Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 39 μάρτυρες, ανάμεσά τους παιδίατροι του ΠΑΓΝΗ που παρέλαβαν το βαριά τραυματισμένο παιδί, διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν στο σπίτι στην οδό Λεβήνου, καθώς και αστυνομικοί, γείτονες και συγγενείς των κατηγορουμένων.



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα και ο σύντροφός της φέρονται να χτυπούσαν το παιδί καθημερινά, από την 1η Νοεμβρίου 2024 έως την 26η Ιανουαρίου 2025, προκαλώντας του σοβαρές σωματικές κακώσεις, πόνο και ψυχικό τραύμα. Το ζευγάρι φέρεται ακόμη να χορηγούσε ηρεμιστικά και φαρμακευτικά σκευάσματα στον τρίχρονο, για να καταστέλλει τα κλάματα και να μην γίνονται αντιληπτές οι κακοποιήσεις από τους γείτονες. Ο 45χρονος - σήμερα - σύντροφος κατηγορείται επιπλέον ότι βιντεοσκοπούσε και φωτογράφιζε το παιδί, στο πλαίσιο του εξευτελισμού και της πλήρους απαξίωσης της προσωπικότητάς του.



Το παιδί διακομίστηκε σε κωματώδη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ στις 26 Ιανουαρίου 2025, με επίπεδο συνείδησης 3/15 στην Κλίμακα Γλασκώβης, μυδρίαση και ταχυπνοϊκό, εξαιτίας μη αναστρέψιμης εγκεφαλικής βλάβης, και κατέληξε επτά ημέρες αργότερα. Ωστόσο, χάρισε τη ζωή του σε άλλους, καθώς η καρδιά του μεταμοσχεύθηκε σε ένα τρίχρονο παιδί στο Βερολίνο και ένας νεφρός του σε έναν 37χρονο ασθενή.



Ο βιολογικός πατέρας, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, φέρεται ότι είχε επίσης χτυπήσει επανειλημμένα το παιδί το 2023, μαζί με τη μητέρα, προκαλώντας σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά κάθε κατηγορία, ισχυριζόμενος ότι ουδέποτε κακοποίησε το παιδί και δεν ήταν μάρτυρας κακοποίησής του από τη μητέρα.

Ο 3χρονος Άγγελος/Social

Αρνούνται τις κατηγορίες

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα neakriti, ο συνήγορος υπεράσπισης του πατριού, Βασίλης Νουλέζας, ζήτησε να κλητευθεί η ιατροδικαστής και η ακτινολόγος για να καταθέσουν σχετικά με τα ευρήματα και τις αιτίες των τραυμάτων του παιδιού.

Ανέφερε ότι η νεκροτομή που έγινε στο παιδί έδειξε τα ευρήματα, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αποδεικνύουν ότι ο πελάτης του ή οποιοσδήποτε άλλος χρησιμοποίησε οποιοδήποτε αντικείμενο για να προκαλέσει τα τραύματα. Όπως τόνισε, τα πλήγματα που φέρει το παιδί μπορεί να προέρχονται από προηγούμενα χτυπήματα και όχι από σκόπιμη ενέργεια κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, ενώ δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, κατά τον ίδιο, που να συνδέει τον εντολέα του με χρήση βίαιου αντικειμένου όπως ρόπαλο ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του βιολογικού πατέρα, Δημήτρης Καπόγιαννος, είπε ότι ο εντολέας του έχει αδικηθεί από τις κατηγορίες που του αποδίδονται και ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί για εκείνον είναι εσφαλμένη.



Όπως σημείωσε, «ο πελάτης μου είναι ένας άνθρωπος πολύ ευαίσθητος, άτολμος, ο οποίος δεν θα μπορούσε ποτέ να βλάψει ένα παιδί. Υπάρχει πλήθος μαρτυριών που το επιβεβαιώνουν, και φωτογραφικό υλικό που δείχνει ότι φρόντιζε τον Άγγελο, τον περιποιόταν, τον σίτιζε και το παιδί φαινόταν πραγματικά ευτυχισμένο».

Ο κ. Καπόγιαννος επισήμανε ότι η μητέρα του παιδιού και ο σύντροφός της προέβησαν σε υπερβολές και ανακριβείς καταγγελίες σε βάρος του πατέρα, ενώ ο ίδιος δεν είχε καμία επαφή με τον Άγγελο από την ηλικία των οκτώ μηνών έως και το τέλος του 2023.