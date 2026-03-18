«Όλα στο σώμα του Άγγελου ήταν καμμένα ή χτυπημένα»: Τι λέει ο αστυνομικός που είδε πρώτος τη φρίκη

Το μαρτύριο που έζησε ο 3χρονος Άγγελος στην Κρήτη και οδήγησε στον φρικτό θάνατό του «ξαναζωντανεύει» στη δίκη της μητέρας και του πατριού του που ξεκίνησε χθες Τρίτη (17/3).

Ήδη από την πρώτη συνεδρίαση του δικαστηρίου, τα στοιχεία που καταγράφηκαν ήταν συγκλονιστικά, αποκαλύπτοντας την συστηματική «κόλαση» που φέρεται να βίωσε το 3χρονο αγοράκι στη σύντομη ζωή του, από τα χέρια της 27χρονης μητέρας του και του 45χρονου συντρόφου της.

Η εισαγγελέας περιέγραψε αναλυτικά όλα τα τραύματα, τις εκδορές και τις εκχυμώσεις που εντοπίστηκαν στο σώμα του παιδιού, στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έκθεσης.

Σοκαριστική ήταν η κατάθεση του αστυνομικού που κλήθηκε στο ΠΑΓΝΗ όταν μεταφέρθηκε εκεί ο 3χρονος Άγγελος σε κωματώδη κατάσταση. Ο αστυνομικός τόνισε ότι οι γιατροί είχαν εξαρχής την υποψία ότι το παιδί έπεσε θύμα κακοποίησης, ενώ περιέγραψε την ψυχρή και «σχεδόν αναίσθητη» στάση της μητέρας του Άγγελου όταν συνομίλησε μαζί της. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, αντί να ρωτήσει για το παιδί της, τον ρώτησε «αν έφαγαν τα σκυλιά» που υπήρχαν στο σπίτι.

«Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο»

Για ένα πρωτοφανές σκηνικό στη διάρκεια της καριέρας του κάνει λόγο ο ίδιος αστυνομικός, μιλώντας στον ANT1 και την εκπομπή «Το πρωινό».

«Στα 30 χρόνια καριέρας που έχω, τέτοιο πράγμα δεν έχω αντιμετωπίσει ξανά. Τέτοια βιαιότητα σε ένα 3χρονο ποτέ. Να βγάλουν τέτοιο μίσος; Το παιδί δεν είχε στο σώμα του πάνω τίποτα που να μην ήταν καμμένο ή χτυπημένο. Το παιδί έχει κακοποιηθεί», δήλωσε ο αστυνομικός.

«45 λεπτά η εισαγγελέας διάβαζε τα ευρήματα στο σώμα του παιδιού. Από καψίματα, από μώλωπες, από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, από κακώσεις στην κοιλιά, παντού», είπε.

«Η μητέρα δεν με ρώτησε καν πώς είναι το παιδί»

Ο αστυνομικός αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στη στάση της μητέρας. «Πολύ ψυχρή. Είχε αναισθησία, πλήρη αναισθησία. Δηλαδή σαν να μην είχε συμβεί κάτι. Σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Ούτε καν με ρώτησε πώς είναι το παιδί».

«Κάποια στιγμή είπε ότι εγώ δεν το χτυπούσα, το χτυπούσε ο άλλος, ο σύντροφος. Μετά ο ένας τα έριχνε στον άλλον. Δεν είχε καταλάβει το βάρος της κατάστασης, ότι το παιδί της πεθαίνει».

«Μου λέει, έχω και δύο σκυλιά στο σπίτι, τα έχουν ταΐσει; Αναίσθητη τελείως», σημείωσε ο αστυνομικός.

«Αντιμετώπιζαν το παιδί ως παιχνίδι»

Για μία γυναίκα που δεν θα μπορούσε να είναι μητέρα, έκανε λόγο η ψυχολόγος Φραντζέσκα Καραγιάννη, μιλώντας στο Action24.

«Αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να είναι μητέρα. Μία γυναίκα που χτυπά και φέρεται με έναν τέτοιο τρόπο στο παιδί της. Η βία εδώ έχει κλιμάκωση. Άρα η ίδια συνειδητοποιούσε τα αποτελέσματα της πράξης της και όχι μόνο δεν σταματούσε, αλλά συνέχιζε με έναν πιο έντονο ρυθμό», εξήγησε.

«Ουσιαστικά είχαν το παιδί σαν ένα είδος παιχνιδιού μεταξύ τους, μεταχειρίζονταν το παιδί ως αντικείμενο, ως εργαλείο», είπε για τη μητέρα και τον 45χρονο σύντροφό της.

«Είναι θλιβερό εν έτει 2026 να υπάρχουν τέτοια συμβάντα και να μην υπάρχει έλεγχος και ευαισθητοποίηση για το τι σημαίνει γονεϊκότητα», σημείωσε η ψυχολόγος.