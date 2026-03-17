Με σκυμμένο κεφάλι στα δικαστήρια η μητέρα και ο πατριός του 3χρονου Άγγελου

Έχοντας σκυμμένο το κεφάλι και κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έφτασε λίγο πριν τις 9 το πρωί, σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου, στα δικαστήρια Ηρακλείου ο πατριός που κατηγορείται για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του 3χρονου Άγγελου. Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε με αυτοκίνητο της αστυνομίας και η 27χρονη μητέρα του παιδιού.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται μέσα και έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου ενώ οι έλεγχοι σε όποιον εισέρχεται εντός δικαστικής αίθουσας είναι εξονυχιστικοί.

Τα βασανιστήρια

Ο θάνατος του μικρού Άγγελου, σύμφωνα με το βαρύτατο κατηγορητήριο, προήλθε από τα βασανιστήρια της μητέρας και του πατριού. Το παιδί είχε υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.



Όπως ανέφερε το ιατροδικαστικό πόρισμα, η μη αναστρέψιμη κατάστασή του φαίνεται να οφείλεται σε τραύματα που προήλθαν από γροθιά και έντονο ταρακούνημα, γνωστό και ως Σύνδρομο Ανατάραξης Μωρού. Παράλληλα, έφερε μώλωπες σε όλο του το σώμα (και προγενέστερες) αλλά και καψίματα από τσιγάρο σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Τι ισχυρίζονται μητέρα και πατριός

Οι δύο κατηγορούμενοι ενώπιον του ανακριτή έριχναν ο ένας τις ευθύνες στον άλλον για την κακοποίησή του.



Η μητέρα υποστήριξε πως τον γιο της χτυπούσε με το ξύλο της κούνιας ο σύντροφός της. Από την πλευρά του, ο άνδρας υποστήριξε ότι ποτέ δεν είχε χτυπήσει το αγοράκι. Ήθελε, είπε, να καταγγείλει τη σύντροφό του και μητέρα του παιδιού για την κακοποίησή του, αλλά φοβόταν.