ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Με Bet Builder στο 5.50 στο Πανιώνιος - Λαύριο

Μία αναμέτρηση απομένει για το φινάλε της 16 ης αγωνιστικής μεταξύ του Πανιωνίου και του Λαυρίου, σε μία μάχη με μεγάλο ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες που θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα. Το BetMarket.gr έχει την ανάλυση και τα προγνωστικά μπάσκετ του σημερινού αγώνα.

Αυτό που οφείλουμε να τονίσουμε είναι πως το σημερινό παιχνίδι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Αφενός ο Ιστορικός θέλει την νίκη προκειμένου να ξεχάσει την ήττα από το Μαρούσι και να κάνει ένα ακόμα βήμα για τη διεκδίκηση μίας θέσης στα playoffs. Από την άλλη, το Λαύριο θέλει ιδεατά θετικό αποτέλεσμα προκειμένου να έχει ξανά απόσταση ασφαλείας από τον Κολοσσό στην μάχη της παραμονής.

Ο φετινός Πανιώνιος παρουσιάζει δύο διαφορετικά πρόσωπα, αυτό των εντός έδρας αγώνων και αυτό μακριά από το γήπεδο του. Στο κλειστό της Γλυφάδας αντλεί δυναμική από το κοινό του, εξ ου και οι πολύ καλές εμφανίσεις με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό που θα μπορούσε κάλλιστα να είχε πετύχει έστω μία νίκη. Μακριά από την έδρα του, όμως, έχει σοβαρά θέματα, αν και έφυγε με δύο σημαντικά διπλά κόντρα σε ΠΑΟΚ και Προμηθέα.

Το Λαύριο από την άλλη είναι σε μία πτώση το τελευταίο διάστημα. Το 2025 δεν έχει μπει με τους καλύτερους οιωνούς για την ομάδα της Ανατολικής Αττικής, με μοναδική εξαίρεση την εκτός έδρας νίκη επί του Κολοσσού. 5 ήττες συμπλήρωσαν οι παίκτες του Κώστα Μέξα στα τελευταία 6 ματς. Μοναδική ενθαρρυντική εικόνα είναι η βελτιωμένη άμυνα κόντρα στο Περιστέρι, αν και έπαιξε κόντρα σε μία ομάδα με αρκετά ζητήματα.

Τα σημεία του Bet Builder

Τέσσερα σημεία έχουμε επιλέξει από το Πανιώνιος – Λαύριο στα σημερινά (27/1/25) προγνωστικά στοιχήματος. Πάμε αρχικά με τους πόντους των δύο ομάδων. Είπαμε και παραπάνω πως το Λαύριο έχει θέμα αμυντικά, μιας και στα τελευταία 9 ματς μετρά 84,8 πόντους παθητικό, με τον τελευταίο αγώνα με το Περιστέρι να ρίχνει το νούμερο αυτό.

Ο Πανιώνιος εντός έδρας αντλεί δυναμική από το κοινό του, είναι καλή ομάδα, οπότε περιμένουμε να βρει πόντους. Το Over 79.5 στους πόντους του Πανιωνίου είναι η πρώτη μας επιλογή.

Παράλληλα, όμως, το Λαύριο βρίσκει και πόντους. Μόλις σε 2 ματς στην σεζόν δεν έχει ξεπεράσει το ψυχολογικό «φράγμα» των 70 πόντων. Θεωρούμε πως και σήμερα θα το πετύχει και με σχετική άνεση. Το Over 71.5 είναι η δεύτερη επιλογή μας.

Όσον αφορά τα ειδικά στοιχήματα παικτών, ο Λάντρι Ννόκο θα αποτελέσει επιλογή μας. Εξαιρετικός σέντερ στο πρωτάθλημα, με ικανότητα τόσο στο Inside game, όσο και στο ριμπάουντ. Θα έχει δύσκολο αντίπαλο, μιας και ο Γουαχάμπ είναι εξίσου πολύ καλός, όμως θεωρούμε πως έστω 6 ριμπάουντ θα τα μαζέψει. 6,7 είναι ο μέσος όρος του, οπότε το Over 5.5 στα ριμπάουντ του είναι μία καλή επιλογή.

Κλείνουμε με τον Βασίλη Μουράτο που αποτελεί, τουλάχιστον στα μάτια του υπογράφοντα, τον πλέον εξελιγμένο παίκτη της φετινής σεζόν στην Stoiximan GBL. Εξαιρετικός δημιουργικός, έχει βελτιώσει τα τελειώματα του. Κυρίως, όμως, βγάζει ένα ηγετικό προφίλ, κάτι που σπανίζει στις μέρες μας, ως αποτέλεσμα της ασφάλειας που νιώθει στο γνώριμο περιβάλλον του Λαυρίου. Η αλήθεια είναι, πως η χαμηλή παραγωγικότητα του σε ασίστ στα 3/4 τελευταία παιχνίδια έχει ρίξει το line του. Πάνω σε αυτό θα πατήσουμε. Το Over 5.5 στις ασίστ του Μουράτου θα αποτελέσει την τελευταία επιλογή μας στο Bet Builder στα προγνωστικά ημέρας.

BetMarket.gr Επιλογές

GBL – 27/1, 20:15 – Πανιώνιος – Λαύριο: Bet Builder

 Πανιώνιος Over 79.5

 Λαύριο Over 71.5

 Ννόκο Over 5.5 ριμπάουντ

 Μουράτος Over 5.5 ασίστ

Bet Builder απόδοσης 5.50

