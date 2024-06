ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Τριάδα διεθνών φιλικών σε απόδοση 5.18

Ξεκίνημα από την αναμέτρηση της Νορβηγίας με το Κόσοβο. Η ομάδα του Έρλινγκ Χάαλαντ στα τελευταία δύο φιλικά παιχνίδια μετράει μία νίκη και μία ήττα. Από την άλλη πλευρά, το Κόσοβο έχει μία νίκη και μία ήττα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία εντός έδρας παιχνίδια των γηπεδούχων σημειώθηκαν 2-3 γκολ, ενώ ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το ποσοστό του Κοσόβου καθώς από τις 13 τελευταίες εξορμήσεις του, οι 12 ανέδειξαν επίσης το εύρος των 2-3 γκολ.

Ως εκ τούτου θα στραφούμε στα 2-3 τέρματα απόδοση 2.00.

Δεύτερη επιλογή μας η αναμέτρηση ανάμεσα σε Βέλγιο και Μαυροβούνιο. Οι «κόκκινοι διάβολοι» στα δύο τελευταία φιλικά που έδωσαν έφεραν ισάριθμες ισοπαλίες. Κόντρα στο Μαυροβούνιο η... παρέα του Κέβιν Ντε Μπρόινε ψάχνει μια νίκη που θα τονώσει την ψυχολογία των συμπαικτών του.

Άλλωστε, το Βέλγιο δεν έχασε σε κανέναν από τους τελευταίους 7 εντός έδρας αγώνες. Χωρίς Τίλεμανς και Βερτόγκεν οι Βέλγοι, αλλά με τον Ντε Μπρόινε στο ρόστερ. Με Γιόβετιτς το Μαυροβούνιο ενδεχομένως να έχει ευκαιρίες για γκολ. Προκειμένου να ανεβάσουμε την απόδοση θα συνδυάσουμε τον άσο με το Over 2.5 στο 1.60.

Κλείνουμε την τριάδα με το παιχνίδι της Γαλλίας με το Λουξεμβούργο. Από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του Euro από κοινού με την Αγγλία οι «Τρικολόρ» απέναντι στο περιορισμένης δυναμικής Λουξεμβούργο.

Ενδεικτικό ότι στα έξι από τα επτά παιχνίδια, η ομάδα του Ντεσάμπ μετράει έξι Over 2.5, ενώ η μεγαλύτερη νίκη το τελευταίο διάστημα είναι αυτή κόντρα στο Γιβραλτάρ με 14-0!

Το Λουξεμβούργο δύσκολα θα γλιτώσει. Επιλέγουμε το 1 & Over 3.5 σε απόδοση 1.62.

Freetips247.com Επιλογές

20.00 Νορβηγία vs Κόσοβο 2-3 γκολ (2.00)

21.30 Βέλγιο vs Μαυροβούνιο 1& Over 2.5 (1.60)

22.00 Γαλλία vs Λουξεμβούργο 1 & Over 3.5 (1.62)

