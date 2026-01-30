Στον «πυρήνα» του Κάθετου Διαδρόμου η Ελλάδα κόντρα στους περίεργους αμφισβητίες

Ισχυρό ράπισμα τόσο στους εν Ελλάδι, όσο και στους εκτός των ελληνικών συνόρων αμφισβητίες της στρατηγικής σημασίας αλλά και της βιωσιμότητας εν τέλει του project του Κάθετου Διαδρόμου αποτελεί η είδηση ότι οι Υπουργοί Ενέργειας των χωρών, που τις διαπερνά προεξάρχοντος του Σταύρου Παπασταύρου θα διαβούν το κατώφλι του Λευκού Οίκου στις 24 Φεβρουαρίου προκειμένου να πέσουν οι σχετικές υπογραφές.

Στην Αθήνα συνδέουν την επικείμενη συνάντηση στην Ουάσιγκτον με την προ ημερών ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη θέσπιση της πλήρους απαγόρευσης εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το 2028, στο πλαίσιο της στρατηγικής REPowerEU για ενεργειακή ανεξαρτησία για να υπογραμμίσει ότι το έργο του Κάθετου Διαδρόμου παρά τις προφανείς δυσκολίες ενός πρωτόγνωρου εγχειρήματος, προχωρά με σταθερό βηματισμό.

Κορυφαίος Υπουργός επισημαίνει στο flash.gr ότι ο Κάθετος Διάδρομος αποκτά ξεκάθαρη στρατηγική διάσταση και στις δύο ακτές του Ατλαντικού και υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα αυτού του ενεργειακού και κατ' επέκταση γεωπολιτικού σχεδιασμού.