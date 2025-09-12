Stop Food Waste: Η Lidl Ελλάς μάς καλεί να γίνουμε εμείς η αλλαγή!

Σε μια εποχή όπου η αφθονία συνυπάρχει με την ανάγκη, και εκατομμύρια τόνοι τροφίμων καταλήγουν κάθε χρόνο στα σκουπίδια, η Lidl Ελλάς έρχεται να υπενθυμίσει ότι η αλλαγή ξεκινά από τις μικρές μας επιλογές. Με τη νέα καμπάνια εταιρικής υπευθυνότητας «Η δύναμή μας», η εταιρεία δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: όλοι μαζί μπορούμε να μειώσουμε τη σπατάλη τροφίμων και να χτίσουμε ένα πιο βιώσιμο αύριο.

Η Lidl Ελλάς αναγνωρίζει ότι η σπατάλη τροφίμων δεν είναι ένα «μικρό» πρόβλημα. Αντιθέτως, πρόκειται για μια παγκόσμια πρόκληση με σοβαρές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες. Από την άσκοπη κατανάλωση πόρων έως την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την αύξηση του κόστους ζωής, οι επιπτώσεις είναι πολυεπίπεδες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Lidl Ελλάς αναλαμβάνει δράση, επιβεβαιώνοντας την αποστολή της να συνδυάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα με την κοινωνική υπευθυνότητα.

Η πυραμίδα της ευθύνης

Κεντρικό σημείο αναφοράς για τη Lidl Ελλάς αποτελεί η Πυραμίδα Σπατάλης Τροφίμων – ένα εργαλείο που θέτει προτεραιότητες και αναδεικνύει την αξία της πρόληψης. Στο πιο κρίσιμο επίπεδο της πυραμίδας, εκεί όπου δίνεται έμφαση στην αποφυγή και αναδιανομή τροφίμων, η εταιρεία επικεντρώνει τις πρωτοβουλίες της. Έτσι, αντί να καταλήγουν στα απόβλητα, προϊόντα που παραμένουν ασφαλή αξιοποιούνται, είτε μέσω έκπτωσης, είτε μέσω διάθεσης σε κοινωνικούς φορείς.

Η λογική είναι απλή αλλά ουσιαστική: καλύτερα να φτάνει το φαγητό σε εκείνους που το χρειάζονται, παρά σε κάδους απορριμμάτων.

Πέντε πυλώνες δράσης

Η Lidl Ελλάς έχει χαράξει μια στρατηγική πέντε αξόνων, που συνδυάζουν την τεχνολογία, την υπευθυνότητα και την κοινωνική προσφορά.

Έξυπνες διαδικασίες παραγγελιών: Με τη χρήση προηγμένων συστημάτων πρόβλεψης, οι παραγγελίες είναι όσο πιο ακριβείς γίνεται, περιορίζοντας τις υπερεπάρκειες και μειώνοντας τις απώλειες. Freshness Concept: Προϊόντα με σύντομη διάρκεια ζωής προσφέρονται σε χαμηλότερη τιμή, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να τα αξιοποιήσουν πριν λήξουν. Ένα win–win για όλους. Η σακούλα «Επίλεξέ με»: Μια πρωτοβουλία που δίνει «δεύτερη ευκαιρία» σε φρούτα και λαχανικά με μικρές ατέλειες. Γιατί η ομορφιά δεν είναι πάντα στην εμφάνιση, αλλά στη γεύση και στη διατροφική τους αξία. Συνεργασία με φορείς: Τρόφιμα που δεν πληρούν τα εμπορικά κριτήρια αλλά είναι απόλυτα ασφαλή καταλήγουν σε κοινωνικούς οργανισμούς, όπως το «Χαμόγελο του Παιδιού» και η Τράπεζα Τροφίμων. Έτσι, η κοινωνική προσφορά γίνεται πράξη καθημερινά. Υπεύθυνη διαχείριση απορριμμάτων: Ό,τι δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση, μετατρέπεται με τη βοήθεια συνεργατών σε λίπασμα, βιοαέριο ή ζωοτροφές. Έτσι, τίποτα δεν πάει χαμένο.

Από το 2020… στο 2030

Η Lidl Ελλάς δεν ξεκινά τώρα. Από το 2020 έχει θέσει τη μείωση της σπατάλης τροφίμων ως στρατηγική προτεραιότητα. Ως μέλος του ομίλου Schwarz, δεσμεύεται σε έναν φιλόδοξο στόχο: μείωση της σπατάλης τροφίμων κατά 50% έως το 2030, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η διαφορά είναι ότι αυτή η δέσμευση δεν μένει στα χαρτιά. Υλοποιείται καθημερινά μέσα από δράσεις μετρήσιμες, συγκεκριμένες και άμεσα αντιληπτές από τους καταναλωτές και την κοινωνία.

Η καμπάνια που εμπνέει

Η καμπάνια «Η δύναμή μας» δεν είναι απλώς ένα επικοινωνιακό εργαλείο. Είναι μια πρόσκληση σε όλους μας να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με το φαγητό. Να σκεφτούμε λίγο παραπάνω πριν πετάξουμε, να επιλέξουμε με υπευθυνότητα, να δώσουμε δεύτερη ευκαιρία σε τρόφιμα που είναι απολύτως ασφαλή.

Σε έναν κόσμο που συχνά χαρακτηρίζεται από υπερκατανάλωση, η Lidl Ελλάς υπενθυμίζει ότι η δύναμη βρίσκεται στα χέρια μας. Κάθε επιλογή μας μπορεί να κάνει τη διαφορά – είτε μέσα από μια σακούλα «Επίλεξέ με», είτε μέσα από την προτίμηση σε προϊόντα με έκπτωση λόγω περιορισμένης διάρκειας, είτε μέσα από τη στήριξη κοινωνικών φορέων.

Ένα καλύτερο αύριο, ξεκινά σήμερα

Με σεβασμό στην κοινωνία, το περιβάλλον και τον ίδιο τον άνθρωπο, η Lidl Ελλάς επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Δεν αρκείται να παρέχει προϊόντα, αλλά χτίζει μια κουλτούρα υπεύθυνης κατανάλωσης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε μια Ελλάδα που κοιτάζει μπροστά, η Lidl Ελλάς δείχνει ότι η υπευθυνότητα δεν είναι εμπόδιο, αλλά κινητήριος δύναμη. Και μας προσκαλεί να γίνουμε όλοι μέρος της αλλαγής.

Γιατί τελικά, η δύναμη είναι δική μας – και μπορεί να χτίσει έναν κόσμο όπου το φαγητό τιμάται, δεν σπαταλιέται.