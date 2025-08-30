Στους Καταρράκτες της Νέδας: Η Ειρήνη Παπαδοπούλου με μπικίνι εύχεται με το Παλαιό Ημερολόγιο

Τον περίφημο καταρράκτη της Νέδας στη Μεσσηνία επισκέφθηκε η Ειρήνη Παπαδοπούλου. Η τραγουδίστρια είναι σε άψογη φυσική κατάσταση και θέλησε να μοιραστεί τις στιγμές στο συγκλονιστικό φυσικό τοπίο του καταρράκτη με τους διαδικτυακούς της ακολούθους.

Πόζαρε φορώντας ένα μαύρο μπικίνι και βεβαίως δεν παρέλειψε να δείξει τα αποτελέσματα της σκληρής άσκησης και της αυστηρής διατροφής που ακολουθεί πιστά ως τρόπο ζωής.

Μέσα από την ίδια ανάρτηση η Ειρήνη Παπαδοπούλου θέλησε επίσης να ευχαριστήσει όσους της ευχήθηκαν για τα γενέθλιά της, τα οποία γιόρτασε πριν από μερικές μέρες.

«Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας και εχτές με το παλαιό ημερολόγιο γιόρταζε. Χρόνια πολλά με υγεία και υπό την προστασία της. Επίσης, να ευχαριστήσω όσους με θυμήθηκαν και πλημμύρισαν το κινητό μου με τις ευχές τους για τα γενέθλιά μου. Σας ευχαριστώ πολύ», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες.