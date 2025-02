Στροφή καριέρας για τον Τζο Μπάιντεν - Στο ίδιο γραφείο ταλέντων με Μπραντ Πιτ και Αριάνα Γκράντε

Δύο μόλις εβδομάδες μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, «σήκωσε» μανίκια και ανέλαβε δράση γιατα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια.

Σύμφωνα με το SkyNews, ο Μπάιντεν υπέγραψε συμβόλαιο με το πρακτορείο ταλέντων Creative Artists Agency (CAA) του Λος Άντζελες, στο οποίο, μεταξύ άλλων, εργάζονται σταρ του Χόλιγουντ όπως ο Μπραντ Πιτ, η Αριάνα Γκράντε και πολλοί άλλοι.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ συνεργάζονταν με το πρακτορείο CAA – το οποίο έχει πελάτες διάσημους χολιγουντιανούς σταρ όπως ο Μπραντ Πιτ – από το 2017 έως το 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου και μετά τη θητεία του ως αντιπροέδρου επί προεδρίας Ομπάμα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δημοσίευσε τα απομνημονεύματά του «Promise Me, Dad: A Year Of Hope, Hardship And Purpose».

Η CAA ανακοίνωσε την είδηση ​​στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Ρίτσαρντ Λόβετ, τον συμπρόεδρό της, να λέει: «Ο Πρόεδρος Μπάιντεν είναι μια από τις πιο σεβαστές και με επιρροή φωνές της Αμερικής στις εθνικές και παγκόσμιες υποθέσεις. Η δια βίου δέσμευσή του στη δημόσια προσφορά δείχνει ενότητα, αισιοδοξία, αξιοπρέπεια και δυνατότητα. Είναι μεγάλη μας τιμή που συνεργαζόμαστε ξανά μαζί του».

Ο 82χρονος μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινώσει ποια είναι τα σχέδιά του στη συνεργασία του με το γραφείο και εάν αυτό θα περιλαμβάνει τη συγγραφή ενός άλλου βιβλίου ή κάποιου άλλου έργου.

Η CAA συνεργάζεται, επίσης, με τον Μπαράκ και τη Μισέλ Ομπάμα.