Στυλίδα: 65χρονος έδειχνε σε ταβέρνα φωτό γυμνής γυναίκας - Στο διπλανό τραπέζι ήταν ο αδερφός της

Αναστάτωση έφερε στη Στυλίδα η κίνηση ενός 65χρονου άνδρα, ο οποίος συνελήφθη γιατί έδειχνε σε ταβέρνα γυμνή φωτογραφία γυναίκας με την οποία στο παρελθόν είχε περιστασιακή σχέση.

Στο διπλανό τραπέζι μάλιστα καθόταν ο αδελφός της γυναίκας, ο οποίος κατήγγειλε άμεσα τον 65χρονο στην αστυνομία. Οι Αρχές συνέλαβαν τον άνδρα για εκδικητική πορνογραφία και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο 65χρονος οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (28/11) ενώπιον του ανακριτή Λαμίας, όπου και ισχυρίστηκε ότι ουδέποτε έδειξε καμιά φωτογραφία και σε κανέναν φίλο του. Το κινητό του τηλέφωνο έχει αποσταλεί στα ειδικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας για πλήρη έλεγχο.

Προς το παρόν, με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσίαση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, τρεις φορές το μήνα. Επιπλέον απαγορεύεται να προσεγγίζει την εγκαλούσα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.