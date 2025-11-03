Sunlight Group: Ολοκλήρωσε το νέο κέντρο Logistics στην Ξάνθη συνολικής επένδυσης 21 εκατ. ευρώ

Η Sunlight, μέλος του ομίλου Olympia και εταιρεία τεχνολογίας με ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας, ανακοινώνει την ολοκλήρωση και λειτουργία νέου υπερσύγχρονου Κέντρου Logistics στην Ξάνθη, συνολικής επένδυσης €21 εκατ.

Η στρατηγική αυτή εξέλιξη στοχεύει σε περαιτέρω βελτιστοποίηση της πλήρως ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας της Sunlight και ενίσχυση της εξυπηρέτησης των πελατών της σε συνολικά 115 ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές. Η σημασία της επένδυσης υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι το 99% της παραγωγής της Sunlight στην Ξάνθη εξάγεται.

Οι εγκαταστάσεις, συνολικής έκτασης 15.930 τ.μ., αποτελούν πρότυπο σύγχρονης βιομηχανικής υποδομής, συνδυάζουν επιχειρησιακή αυτονομία, ψηφιακό μετασχηματισμό και βιώσιμη ανάπτυξη και προσφέρουν υψηλή ταχύτητα, ακρίβεια και ανθεκτικότητα απέναντι στις προκλήσεις της διεθνούς αγοράς.

Η εκτεταμένη ενσωμάτωση ψηφιακών διαδικασιών στοχεύει σε επιτάχυνση της διακίνησης, μεγιστοποίηση της ασφάλειας, μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης κατά 50%, αυτοματοποίηση της μέτρησης της αποδοτικότητας και βελτιστοποίηση της ανάλυσης δεδομένων σε ζητήματα μεταφορών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η λειτουργική υπεροχή του κέντρου Logistics στην Ξάνθη στηρίζεται σε προηγμένες τεχνολογίες αυτοματισμού, ρομποτικής, συστημάτων διαχείρισης αποθήκης (WMS) και Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), παρέχοντας άμεσα οφέλη στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού της Sunlight.

Ειδικότερα, οι νέες εγκαταστάσεις διαθέτουν περισσότερες από 21.000 βαρέως τύπου παλετοθέσεις, υποστηρίζοντας 1.500 χγρ. ανά θέση, με συστήματα VNA (Very Narrow Aisle) και λειτουργία auto positioning για μέγιστη αξιοποίηση του χώρου και κίνηση των ανυψωτικών μηχανημάτων με υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια. Επιπρόσθετα, λειτουργούν 34 «έξυπνες» ράμπες φορτοεκφόρτωσης, εξοπλισμένες με συστήματα καταγραφής πινακίδας και επιβεβαίωσης φορτίου.

Το νέο κέντρο logistics της Sunlight στην Ξάνθη είναι πλήρως ενσωματωμένο με το σύστημα SAP EWM (S/4HANA), εξασφαλίζοντας άμεση ορατότητα της ροής αποθεμάτων και αποστολών με αυτόματη αποθήκευση των δεδομένων στο ERP για απόλυτη ακρίβεια και κορυφαία ταχύτητα ανταπόκρισης. Επιπλέον, το κτίριο διαθέτει μέγιστη αντισεισμική προστασία και ειδικές κλιματιζόμενες ζώνες για την ασφαλή αποθήκευση ευαίσθητων προϊόντων.

Ο Αντώνης Θεολογίτης, Εκτελεστικός Διευθυντής Λειτουργιών της Sunlight Group υπογράμμισε: «Το υπερσύγχρονο κέντρο Logistics στην Ξάνθη δεν αποτελεί μια νέα υποδομή, αλλά στρατηγικό βήμα για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή μας και απάντηση στις παγκόσμιες προκλήσεις. Είναι μια επένδυση που εδραιώνει τον ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού επιχειρησιακού κόμβου για τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στην πλήρως ολοκληρωμένη εφοδιαστική μας αλυσίδα. Με πλήρη ψηφιακή ενσωμάτωση, παρέχουμε στους πελάτες μας σε 115 χώρες ασύγκριτη και ανθεκτική εξυπηρέτηση, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας σε αξιόπιστες παγκόσμιες λύσεις.»