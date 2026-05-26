Συγκίνηση στο Μεσολόγγι για τη Γωγώ Μαστροκώστα- «Κλειστό λόγω πένθους» το μαγαζί του αδελφού της

Μουδιασμένοι από τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα είναι οι άνθρωποι του Ευηνοχωρίου, του τόπου καταγωγής της, αλλά και του Μεσολλογίου, της πόλης που η Γωγώ έζησε τα παιδικά της χρόνια και καλοκαίρια της ενήλικης της ζωής της.

Οι άνθρωποι του Ευηνοχωρίου και του Μεσολογγίου δεν κρύβουν τη συγκίνησή τους και εκφράζονται με πολλή αγάπη για τη Γωγώ, τη μητέρα και τα αδέλφια της Φώφη και Δημήτρη. Οι κάτοικοι του πεδινού χωριού , που βρίσκεται γύρω στα 11 χιλιόμετρα από την πόλη του Μεσολλογίου, μιλούν για τα καλοκαίρια που η Γωγώ μαζί με τον Τραϊανό Δέλλα και την κόρη τους Βικτώρια επισκέπτονταν το χωριό και την αγάπη που είχαν.

Τη Δευτέρα 25 Μαϊου, στον πεζόδρομο του Μεσολογγίου, στην πόρτα του μεζεδοπωλείου "Όλα χύμα", αναρτήθηκε ένα χειρόγραφο σημείωμα : "Κλειστό λόγω πένθους. Έως 1/6/26". Το μαγαζί ανήκει στον Δημήτρη Μαστροκώστα, αδελφό της Γωγώς και στη γυναίκα του Μάρω.

Η τελευταία ανάρτησή της Γωγώς Μαστροκώστα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ήταν το βίντεο από το μαγαζί που και η ίδια αγαπούσε πολύ