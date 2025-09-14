Συγκλονιστική ιστορία: Έχασε την όρασή του στα 13, στα 34 βλέπει ξανά - Η επέμβαση - θαύμα «δόντι-στο-μάτι»

Για τον Brent Chapman, η ζωή «πάγωσε» στα 13 του χρόνια, όταν μια σπάνια αλλεργική αντίδραση τον βύθισε στο απόλυτο σκοτάδι. Για περισσότερο από δύο δεκαετίες έζησε χωρίς φως, πιστεύοντας πως δεν θα ξαναδεί ποτέ. Κι όμως, στα 34 του χρόνια, η ιατρική του χάρισε ένα μικρό θαύμα: χάρη σε μια σχεδόν απίστευτη, σπάνια επέμβαση που ονομάζεται «tooth-in-eye surgery» («δόντι-στο-μάτι»), ο Καναδός ξαναβρήκε την όρασή του και μαζί μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Η περιπέτειά του ξεκίνησε στην εφηβεία, όταν έχασε την όρασή του εξαιτίας του συνδρόμου Stevens-Johnson – μιας σπάνιας αλλά σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης που προκλήθηκε από τη λήψη ιβουπροφαίνης.

Για δύο δεκαετίες αναζήτησε λύσεις και δοκίμασε πολλές θεραπείες χωρίς αποτέλεσμα. Η ελπίδα επανήλθε όταν συνάντησε τον οφθαλμίατρο Dr. Greg Moloney στο νοσοκομείο Mount Saint Joseph του Βανκούβερ, έναν από τους ελάχιστους γιατρούς στον κόσμο που έχουν την τεχνογνωσία να πραγματοποιήσουν την πρωτοποριακή αυτή μέθοδο.

Πώς λειτουργεί η επέμβαση «δόντι-στο-μάτι»

Η μέθοδος, που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1960 και έχει εφαρμοστεί σε μερικές εκατοντάδες ασθενείς παγκοσμίως, είναι περίπλοκη και πολυσταδιακή. Το δόντι του ασθενούς αφαιρείται, διαμορφώνεται με τρύπα στο κέντρο, τοποθετείται ένας τεχνητός φακός και στη συνέχεια εμφυτεύεται στο μάτι.

Ο Dr. Moloney εξήγησε ότι η χρήση του ίδιου του δοντιού μειώνει τον κίνδυνο απόρριψης από τον οργανισμό. «Συνήθως η πρώτη αντίδραση είναι σοκ και δυσπιστία ότι κάτι τέτοιο υπάρχει», σημείωσε.

Ο ίδιος ο Chapman παραδέχτηκε ότι αρχικά η ιδέα του φάνηκε «σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας». Ωστόσο, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: αμέσως μετά το χειρουργείο μπόρεσε να δει τις κινήσεις των χεριών του, ενώ μετά την πλήρη ανάρρωση είχε όραση 20/30 στο μάτι.



«Νιώθω φανταστικά. Η όραση επέστρεψε και είναι σαν ένας εντελώς νέος κόσμος», δήλωσε. Η πιο συγκινητική, όμως, στιγμή ήρθε όταν κοίταξε στα μάτια τον γιατρό του: «Όταν είδα τον Dr. Moloney, κλάψαμε και οι δύο. Δεν είχα πραγματική οπτική επαφή εδώ και 20 χρόνια».