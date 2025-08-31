Συγκλονιστικό βίντεο: Πελάτισσα πνίγεται σε ψησταριά – Σωτήρια η λαβή Χάιμλιχ από το προσωπικό

Απίστευτες στιγμές εκτυλίχθηκαν σε ψησταριά στην πλατεία Μάνου Κατράκη στο Καστέλι Κισάμου, όταν μία γυναίκα κινδύνευσε να χάσει τη ζωή της την ώρα που έτρωγε. Η άμεση αντίδραση του προσωπικού αποδείχθηκε καθοριστική, αφού με τη σωστή τεχνική κατάφεραν να την σώσουν.



Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου και καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας του καταστήματος. Η γυναίκα ένιωσε ξαφνικά να πνίγεται, καθώς ένα κομμάτι τροφής σφηνώθηκε στον λαιμό της, προκαλώντας σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή.



Οι εργαζόμενοι, χωρίς να χάσουν χρόνο, έσπευσαν να τη βοηθήσουν εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ – την κλασική τεχνική πρώτων βοηθειών που έχει σώσει χιλιάδες ζωές σε παρόμοιες καταστάσεις.



«Ένιωσα υπερήφανος και για το παιδί που βοήθησε και για όλο το προσωπικό μου. Η κυρία έτρωγε κανονικά, ξαφνικά άρχισε να χάνει τις αισθήσεις της και το παιδί έκανε την κίνηση αυτή», δήλωσε στον Alpha ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, ο οποίος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την αυτοθυσία των υπαλλήλων του.

Σώζει ζωές

Η λαβή Χάιμλιχ, που φέρει το όνομα του Αμερικανού θωρακοχειρουργού Χένρι Χάιμλιχ, παραμένει μέχρι σήμερα μια απλή αλλά σωτήρια μέθοδος για την απομάκρυνση αντικειμένων που φράζουν τον αεραγωγό. Στιγμές σαν κι αυτή στο Καστέλι αποδεικνύουν ότι η γνώση βασικών πρώτων βοηθειών μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο.